Никогда не поднимайте эти вещи с земли: они приносят несчастье

Когда человек что-то находит на земле – он радуется. Особенно, если эта вещь ценная или интересная. Но далеко не все предметы можно подбирать с земли, так как они могут нести неприятности.

Специалисты назвали предметы, которые категорически нельзя поднимать с земли, а тем более приносить их домой. Об этом пишет издание Radiotrek.

Самодельные игрушки, фигурки, куклы. Эти вещи выносят из дома с целью избавиться от порчи. Вероятность того, что вещи пропитана негативной энергией, сильно возрастает, если вы нашли ее на перекрестках или в местах, которые не пользуются особой популярностью. Такая вещь принесет в дом болезни и материальные проблемы.

Металлические деньги. Такие деньги впитывают в себя любую энергетику, и позитивную, и негативную. Позитивная энергия превращает монету в талисман, но в таком случае ее берегут и не оставляют на улице. Более вероятно, что на монету выплеснули негативную энергию и избавились, чтобы лишиться разрушительной энергетики. В старину считалось, что найденные деньги никогда не приносили богатства и после такой находки вы рискуете потерять намного больше.

Часы. Когда человек уходит в иной мир, то его наручные часы в этот момент останавливаются. Этот предмет имеет тесную связь с биополем своего хозяина и подняв такую находку с земли, вы рискуете нарушить целостность своего энергетического поля. Также часы могут принести вам проблемы и болезнь бывшего владельца.

Браслеты из ниток. Они часто используются как обереги и защищают хозяина, впитывая негативную энергию. Такие браслеты не теряются случайно, они рвутся, когда негатив накапливается, достигает своего пика и оберег больше не может выполнять свою защитную функцию. Даже дотронувшись до такого предмета, вы поддаете себя риску получить сильный негатив.

Золотые украшения. Этот драгоценный металл легко поддается магическому воздействию, поэтому украшения из золота или серебра часто используют в различных приворотах, при наведении порчи. Кольца, особенно свадебные, оставляют на улице, чтобы распрощаться с проблемами в личной жизни. Примерка такого украшения может привести к печальным последствиям, даже если владелец утратил его случайно. Металл взаимодействует с энергетическим полем своего хозяина и знает слишком много о его жизни. Ношение чужого украшения меняет ваше личное биополе, будет доставлять дискомфорт и мешать самореализации.

Нательный крест. Крест тесно связан с судьбой человека, он запоминает все поступки человека – хорошие и плохие. Если надеть на себя крест другого человека или хотя бы померить – вы наденете на себя чужую судьбу. В народе считается, что ношение чужого крестика приведет к тому, что вы возьмете на себя его грехи.

Ключи. В магических ритуалах часто используется ключ для того, чтобы "закрыть" несчастье, а потом его выбрасывают. Человек, который нашел такой предмет, открывает закрытые двери и впускает неприятности в свою жизнь. Особенно опасными считаются ключи, которые найдены в водоемах.

Зеркала. Эти предметы всегда считались опасными предметами, так они обладают зеркальной памятью, собирают энергетику людей и событий, которые в них попадают. Потом они эту энергетику отдают всем, кто в нем отображается. Чтобы не пустить мощный негатив в свою жизнь – просто пройдите мимо зеркальца на улице.

Иголки, шпильки и другие острые предметы. Острые предметы легко заряжаются негативной энергией, поэтому они редко появляются на улице случайно. Часто такие предметы используют, как оберег или наоборот – выливают на них негатив, а потом выбрасывают. Поднимать их с земли очень опасно. Не стоит даже брать в руки.

Расчески. Эти предметы постоянно взаимодействуют с энергетикой своего владельца, и используя даже расческу друзей, вы рискуете зарядиться чужими проблемами и негативом. Кроме того, эти предметы часто используют с целью сделать приворот или заговор.

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