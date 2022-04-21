UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Никогда не подкармливайте картофель такими удобрениями, чтобы не погубить урожай

Фото: какие удобрения для картофеля не применяют (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Подкормка почвы удобрениями конечно же может улучшить ваш урожай картофеля, но при неправильном подходе к делу, может и погубить.

Как правильно удобрять картофель - читайте ниже в нашем материале Styler.

Свежий навоз

Такое удобрение может причинить картофелю ожоги корней. Кроме того, в свежем виде навоз способствует созданию благоприятной среды для развития различных заболеваний.

Картофельные очистки

Такие очистки можно использовать лишь при условии, что они были сняты со здорового картофеля. Если же картофель был заражен какой-то болезнью, то он может заразить новый урожай.

Древесная зола

Категорически запрещено подкармливать золой картофель, растущий на нейтральных и тем более щелочных почвах. Это может вызвать заболевание картофеля - паршу, когда клубни покрываются язвочками.

Свежие опилки

Когда свежие опилки попадают в почву, они начинают разлагаться, забирая азот из почвы. В результате картофель может страдать от недостатка этого важного для него элемента питания.

Зеленое удобрение

При подкормке картофеля зеленым удобрением (перебродивший настой сорняков или какой-то одной травы чаще крапивы) культура может быстро нарастить ботву, а вот клубни не разовьются правильно - будут мелкими.

Дрожжи

Также категорически не подходят картофелю. Удобрение поможет нарастить зелень, а клубни будут плохими.

Ранее мы писали про ошибки при посадке картофеля, которые оставят вас без урожая.

Читайте РБК-Украина в Google News
картофель