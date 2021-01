США должны относиться к России, как к коммунистическому Китаю, - Помпео

Фото: Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил, какую поддержку администрация действующего президента Дональда Трампа предоставляла Украине. В частности, санкции против России.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, США должны относиться к России так, как и к коммунистическому Китаю - ”не доверять и проверять”.

U. S. has to approach Russia the same way we approach Коммунистический Китай: distrust and verify. pic.twitter.com/dwKRRZnriW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Он добавил, что с 2017 года администрация Трампа наложила санкции на более 365 российских объектов в ответ на агрессивные действия России в Украине и Европе.

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to russia's and destabilizing aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

“Мы действовали на разных фронтах против России, в том числе в сфере религиозных свобод. Я объяснил, что США поддерживают международное признание Православной церкви Украины, помог митрополиту избежать российского влияния”, - добавил Помпео.

Took action on lots of fronts with Russia, including religious freedom. I made sure the U. S. supported international recognition of the Orthodox Church of Ukraine, помог положить escape the Metropolitan Russian influence. #FirstFreedoms pic.twitter.com/PqSktjPnsf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Он также напомнил, что выдал Крымскую декларацию, которая отменила запрет на предоставление летальной военной поддержки Украине.

Huge step forward: I issued the Crimea Declaration, which reversed the ban on lethal military assistance to Ukraine. Obama wouldn't send freedom fighters weapons. We did. pic.twitter.com/QaoH2Dhdso — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

