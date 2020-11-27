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Помпео назвал самое яркое событие на посту госсекретаря США

Вашингтон, Пятница 27 ноября 2020 05:57
Помпео назвал самое яркое событие на посту госсекретаря США
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Американский госсекретарь Майкл Помпео считает самым запоминающимся моментом за время пребывания на данном посту возвращение в США трех сограждан. Они находились в заключении в КНДР.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Речь идет о трех американцах корейского происхождения, которые были осуждены в КНДР по обвинениям в шпионаже и во враждебных действиях.

"У меня пока не было времени поразмышлять об этом. Думаю, если бы мне нужно было дать ответ быстро, то возвращение из Пхеньяна с тремя американцами, поездка с ними домой из Азии, воссоединение их с семьями - это было нечто", - добавил он.

Помпео в мае 2018 года доставил их на родину. Самолет с ними прибыл из Пхеньяна на авиабазу ВВС США Эндрюс, расположенную в штате Мэриленд вблизи Вашингтона.

На авиабазе американцев встречали президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, прилетевшие из Белого дома на вертолете, а также вице-президент Майкл Пенс.

Помпео отметил, что пока еще не решил, чем будет заниматься после того, как уйдет с поста госсекретаря.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. При этом он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре произойдет плавная передача власти второй администрации Дональда Трампа. В то же время он отметил, что голоса еще считают.

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