Никогда не хвалите мужчину за это. Теперь вы поймете - почему

Если нет повода

Не хвалите мужчину просто так. Ведь такие ваши слова он может расценить как лесть. Помимо этого он начнет расслабляться и перестанет работать над отношениями, да и вообще почувствует себя чуть ли не идеалом. А если идеал, зачем вообще стараться...

За заработок

Уровень дохода избранника - не лучший предмет для хвальбы, ведь он может подумать, что вы с ним из-за денег. Чтобы правильно подчеркнуть это, скажите, что ваш мужчина большой молодец, так как смог многого добиться благодаря своим талантом, усердию и трудолюбию. Но не перестарайтесь, чтобы не было это похоже на лесть.

За красоту

За внешность мужчину лучше не хвалить, ведь такие комплименты, как правило, женские. Но если, к примеру, вашего партнера удачно подстригли, почему бы ему об этом не сказать.

За то, что он не сделал

Не следует хвалить партнера за то, что он еще не сделал или только пообещал. Похвалы заслуживают только реальные действия, но никак не намерения. Грандиозные планы мужчины точно не стоят похвалы, ни тем более благодарности.

Психологи рекомендуют хвалить мужчину только от чистого сердца, когда есть правильный момент и поступки, которые действительно того стоят.