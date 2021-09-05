Никогда не храните в кошельке эти вещи: подвергаете себя опасности

Все банковские карточки

Отделений в кошельке много и хочется их заполнить банковскими картами. А еще карты на скидки, бонусные карты, карточку на метро, пропуск с работы. Не очень удачное решение, так как, если с кошельком что-то случится, то вы потеряете все сразу – одним махом. И кошелек от такого количества карт может деформироваться.

Чеки и квитанции

Не стоит засовывать в кошелек все чеки и квитанции, которые вам дают. Они создают хаос и беспорядок. А еще в чеках содержится токсическое вещество бисфенол. Она негативно влияет на мозг человека и репродуктивную систему. И может вызывать онкологические заболевания. Выкладывайте чеки дома в специальную коробку.

Записки с пин-кодами и паролями

Если вы потеряете кошелек с такими записками, то мошенник или простой прохожий, который найдет ваши сокровища, будут невероятно счастливы. И успеют снять все ваши средства до того, как вы успеете заблокировать карты.

Запасные ключи

Не стоит хранить запасные ключи от дома или автомобиля в кошельке. Представьте, какой праздник вы можете устроить преступнику – карты, деньги, записки с пин-кодами и паролями, еще и ключи.

Документы

Не носите документы в кошельке и портмоне. Есть риск, что их вытянут вместе с кошельком или они выпадут. А восстанавливать документы бывает порой намного сложнее, чем банковские карты.