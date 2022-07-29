Никогда не говорите эти вещи бывшему: сделаете только хуже

Расставание - это всегда неприятная вещь, которую мы воспринимаем как трагедию. Так трудно удержаться от того, чтобы наговорить лишнего, или же попросить о примирении и втором шансе вашим отношениям.

Не просите про еще один шанс

Первое, что вы однозначно не должны говорить своему бывшему после разрыва, - это любые просьбы, например: "Пожалуйста, давай попробуем еще раз" или "Я обещаю, что я изменюсь, если ты просто дашь мне еще один шанс".

Это абсолютно ничего не изменит, а в аше пресмыкание и мольба просто заставит вас казаться жалкими.

Не говорите, как сильно вы его любите и скучаете по нему

Вторая вещь, о которой вы не хотите говорить, - это такие вещи, как "Я скучаю по тебе" и "Я все еще люблю тебя".

Вы можете все еще любить его и скучать как сумасшедшие, но вы не должны говорить об этом бывшему.

Ведь вы точно не хотите казаться отчаянным или разбитым горем в глазах вашего бывшего. Это не поможет вам их вернуть, поэтому не говорите: "Я скучаю по тебе" и не говорите: "Я все еще люблю тебя", пока не наступит подходящее время.

Не говорите ему, как вы расстроены

Нельзя говорить такие вещи, как "У меня разбито сердце", "Я в такой депрессии" и "Я не могу жить без тебя".

Вы же не хотите, чтобы бывший думал, что расставание повлияло на вас. Вместо этого пусть он думает, что вы собираетесь двигаться дальше, и что он вам не нужен.

Не говорите ничего злого или ненавистного

Другие слова, которые вы не хотите говорить своему бывшему после разрыва, это "Я ненавижу тебя" или "Ты так плохо со мной обращался", "Ты все равно мне не подходил".