Ніколи не говоріть ці речі колишньому: зробите тільки гірше

Розставання - це завжди неприємна річ, яку ми сприймаємо, як трагедію. Так важко утриматися від того, щоб наговорити зайвого, або ж попросити про примирення та другий шанс вашим стосункам.

Що не можна говорити колишнім бойфрендам та чоловікам, розповів психолог і коуч Пол Клуні, пише Quora.

Не благайте про ще один шанс

Перше, що ви однозначно не маєте говорити своєму колишньому після розриву, - це будь-які благання, наприклад: "Будь ласка, спробуймо ще раз" або "Я обіцяю, що я змінюся, якщо ти просто даси мені ще один шанс".

Це абсолютно нічого не змінить, а в аше плазування та благання просто змусить вас здаватися жалюгідними.

Не кажіть, як сильно ви його любите і сумуєте за ним

Друга річ, яку ви не хочете говорити, це такі речі, як "Я сумую за тобою" і "Я все ще люблю тебе".

Ви можете все ще любити його і можете сумувати як божевільні, але ви не маєте говорити про це колишньому.

Адже ви точно не хочете здаватися відчайдушним або розбитим горем в очах вашого колишнього. Це не допоможе вам їх повернути, тому не кажіть: "Я сумую за тобою" і не кажіть: "Я все ще люблю тебе", поки не настане відповідний час.

Не кажіть йому, як ви засмучені

Не можна говорити такі речі, як "У мене розбите серце", "Я в такій депресії" і "Я не можу жити без тебе".

Ви ж не хочете, щоб колишній думав, що розставання вплинуло на вас. Натомість нехай він думає, що ви збираєтеся рухатися далі, і що він вам не потрібен.

Не кажіть нічого злого або ненависного

Інші слова, які ви не хочете говорити своєму колишньому після розриву, це "Я ненавиджу тебе" або "Ти так погано зі мною поводився", "Ти все одно мені не підходив".