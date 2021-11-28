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Никогда не ешьте эти фрукты и ягоды с косточками, чтобы не получить тяжелое отравление

Новина українською →
Воскресенье 28 ноября 2021 14:04
Никогда не ешьте эти фрукты и ягоды с косточками, чтобы не получить тяжелое отравление Фото: Какие продукты нельзя и можно есть с косточками (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи предостерегают, что некоторые фрукты и ягоды нельзя есть с косточками. Конечно же в случае некоторых из них проглотить косточку будет проблематично, но иногда можно съесть все не оставляя огрызка. Однако делать это с некоторыми продуктами противопоказано.

Об этом пишет Ogorod.

Ягоды и фрукты, которые нельзя есть с косточками

В список запрещенных эксперты относят косточки абрикос, слив, вишни, черешни, персика.

Разгрызть их конечно сложно, но иногда любители разбивают косточки и лакомятся тем, что под твердой оболочкой.

Дело в том, что в косточках этих ягод содержится достаточное количество амигдалина. Это именно то вещество, которое вы ощущаете горьким ("миндальным"), если решите съесть сердцевину такой косточки.

Под действием желудочного сока амигдалин высвобождает в организме ядовитые цианиды (соли синильной кислоты).

От одной съеденной косточки плохо вам не станет, но большое количество может привести к тяжелому отравлению даже взрослого человека с нарушением функций нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Самые опасные - абрикосовые косточки. Чтобы ими отравиться достаточно 50-100 г.

Врачи говорят, что в винах и настойках на этих ягодах с косточками опасное вещество остается, поэтому с ними нужно быть осторожнее.

Не следует поедать с косточками яблоки, груши, айву.

Часто чтобы не выбрасывать огрызки, мы лакомимся яблоками-грушами прямо с косточками.

Но в них также есть амигдалин, хотя и в меньших дозах. Конечно, чтобы отравиться нужно съесть 20 крупных фруктов вместе с семечками за один присест. Вряд ли кто-то это осилит, но информация в любом случае лишней не будет.

Косточку авокадо тоже лучше просто выбросить. Она считается слаботоксичной, но вещества в ней могу вызвать аллергическую реакцию и привести к нарушению в работе желудочно-кишечного тракта

А вот эти фрукты и ягоды можно смело есть с косточками, ведь они очень полезны:

  • гранат,
  • оливки,
  • дыня,
  • цитрусовые,
  • виноград,
  • калина,
  • киви,
  • финики,
  • арбуз,
  • крыжовник,
  • барбарис,
  • облепиха,
  • шиповник,
  • калина,
  • черемуха,
  • боярышник,
  • кизила.

Ранее врачи рассказали также, почему гранат нужно обязательно есть с косточками.

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