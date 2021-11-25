Можно ли есть гранат с косточками? Ответ врача вас удивит

Гранат - очень полезный фрукт, ведь он повышает гемоглобин, помогает укрепить сердце и сосуды, мужчинам - улучшить потенцию, а женщинам - сбалансировать гормональный фон. У многих возникает вопрос, как нужно есть зерна граната - с косточками или без. Второй вариант конечно неудобен, но в некоторых случаях косточки все же нужно выплевывать.

Что нужно знать о пользе и противопоказаниях граната, и нужно ли отделять косточки - читайте ниже в нашем материале Styler .

По мнению гастроэнтеролога Натальи Ковалевой, косточки нельзя есть при язве или эрозии желудка.

Если же противопоказаний нет, зерна можно смело есть целиком. Кроме того, косточки... полезны.

Косточки граната содержат сложные углеводы, или полисахариды: крахмал и клетчатку. Эти вещества нужны желудочно-кишечному тракту человека для работы его перистальтики и выведения токсинов.

В чем польза граната

Врачи говорят, что употребление фрукта поможет укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить функции щитовидной железы и состав крови, в том числе существенно поможет в повышении гемоглобина.

Конечно же его нужно есть для укрепления иммунитета и защиты организма в сезон разгула ОРВИ.

Гипертоникам гранат поможет снизить давление. Регулярное употребление фрукта поможет вывести из организма токсины и оздоровить печень.

Витамины и микроэлементы в гранате заботятся о красоте и молодости, улучшают здоровье кожи и волос.

Женщинам гранат полезен, поскольку содержит гормон эстроген, что особенно полезно при климаксе.

А мужчинам благодаря наличию витамина В12, употребление фрукта простимулирует кровообращение и разрешит проблемы с потенцией.

Кому гранат противопоказан?