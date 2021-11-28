Ніколи не їжте ці фрукти і ягоди з кісточками, щоб не отримати важке отруєння

Лікарі застерігають, що деякі фрукти і ягоди не можна їсти з кісточками. Звичайно ж в разі деяких з них проковтнути кісточку буде проблематично, але іноді можна з'їсти все не залишаючи недогризок. Однак робити це з деякими продуктами протипоказано.

Ягоди і фрукти, які не можна їсти з кісточками

У список заборонених експерти відносять кісточки абрикос, слив, вишні, черешні, персика.

Розгризти їх звичайно складно, але іноді любителі розбивають кісточки і ласують тим, що під твердою оболонкою.

Річ у тому, що в кісточках цих ягід міститься достатня кількість амигдаліна. Це саме та речовина, яку ви відчуваєте гіркою ("мигдальною"), якщо вирішите з'їсти серцевину такої кісточки.

Під дією шлункового соку амігдалін вивільняє в організмі отруйні ціаніди (солі синильної кислоти).

Від однієї з'їденої кісточки погано вам не стане, але велика кількість може призвести до важкого отруєння навіть дорослої людини з порушенням функцій нервової, дихальної та серцево-судинної систем.

Найнебезпечніші - абрикосові кісточки. Щоб ними отруїтися досить 50-100 г.

Лікарі кажуть, що у винах і настоянках на цих ягодах з кісточками небезпечна речовина залишається, тому з ними потрібно бути обережніше.

Не слід поїдати з кісточками яблука, груші, айву.

Часто щоб не викидати огризки, ми ласуємо яблуками-грушами прямо з кісточками.

Але в них також є амігдалін, хоча і в менших дозах. Звичайно, щоб отруїтися потрібно з'їсти 20 великих фруктів разом з насінням за один присід. Навряд чи хтось це подужає, але інформація в будь-якому випадку зайвою не буде.

Кісточку авокадо теж краще просто викинути. Вона вважається слабкотоксичною, але речовини в ній можу викликати алергічну реакцію і призвести до порушення в роботі шлунково-кишкового тракту

А ось ці фрукти і ягоди можна сміливо їсти з кісточками, адже вони дуже корисні: