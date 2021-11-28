Ніколи не їжте ці фрукти і ягоди з кісточками, щоб не отримати важке отруєння
Лікарі застерігають, що деякі фрукти і ягоди не можна їсти з кісточками. Звичайно ж в разі деяких з них проковтнути кісточку буде проблематично, але іноді можна з'їсти все не залишаючи недогризок. Однак робити це з деякими продуктами протипоказано.
Про це пише Ogorod.
Ягоди і фрукти, які не можна їсти з кісточками
У список заборонених експерти відносять кісточки абрикос, слив, вишні, черешні, персика.
Розгризти їх звичайно складно, але іноді любителі розбивають кісточки і ласують тим, що під твердою оболонкою.
Річ у тому, що в кісточках цих ягід міститься достатня кількість амигдаліна. Це саме та речовина, яку ви відчуваєте гіркою ("мигдальною"), якщо вирішите з'їсти серцевину такої кісточки.
Під дією шлункового соку амігдалін вивільняє в організмі отруйні ціаніди (солі синильної кислоти).
Від однієї з'їденої кісточки погано вам не стане, але велика кількість може призвести до важкого отруєння навіть дорослої людини з порушенням функцій нервової, дихальної та серцево-судинної систем.
Найнебезпечніші - абрикосові кісточки. Щоб ними отруїтися досить 50-100 г.
Лікарі кажуть, що у винах і настоянках на цих ягодах з кісточками небезпечна речовина залишається, тому з ними потрібно бути обережніше.
Не слід поїдати з кісточками яблука, груші, айву.
Часто щоб не викидати огризки, ми ласуємо яблуками-грушами прямо з кісточками.
Але в них також є амігдалін, хоча і в менших дозах. Звичайно, щоб отруїтися потрібно з'їсти 20 великих фруктів разом з насінням за один присід. Навряд чи хтось це подужає, але інформація в будь-якому випадку зайвою не буде.
Кісточку авокадо теж краще просто викинути. Вона вважається слабкотоксичною, але речовини в ній можу викликати алергічну реакцію і призвести до порушення в роботі шлунково-кишкового тракту
А ось ці фрукти і ягоди можна сміливо їсти з кісточками, адже вони дуже корисні:
- гранат,
- оливка,
- диня,
- цитрусові,
- виноград,
- калина,
- ківі,
- фінік,
- кавун,
- аґрус,
- барбарис,
- обліпиха,
- шипшина,
- калина,
- черемуха,
- глід,
- кизил.
Раніше лікарі розповіли також, чому гранат потрібно обов'язково їсти з кісточками.