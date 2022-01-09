Никогда не делите такие таблетки: просто запомните список

Врачи рассказали, какие таблетки нельзя делить на части, так как можно прогадать с дозировкой и навредить здоровью, а какие - все же не запрещается принимать частями.
Об этом пишет Stolichki.
Если таблетка не предназначена для разделения, ее компоненты могут быть распределены неравномерно. В таком случае точную дозировку определить невозможно.
Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, которая не позволяет попадать действующему веществу в кровь слишком быстро. Тогда эффект от приема таблетки будет неправильным. Кроме того, лекарство может вызвать нежелательную реакцию с желудочным соком.
Также при воздействии света и влажности оставленные на следующий прием части таблетки могут потерять свои свойства.
Таблетки, которые можно делить, обозначены специальными насечками, по ним их можно разломить. В них должно быть одно действующее вещество и не должно быть жесткой оболочки.
Ранее мы писали, что на самом деле означают приставки в названиях лекарств, такие как форте, лонг, рапид и другие.