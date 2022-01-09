Ніколи не діліть такі таблетки: просто запам'ятайте список

Чому не всі таблетки діляться?

Якщо таблетка не призначена для поділу, її компоненти можуть бути розподілені нерівномірно. В такому випадку точне дозування визначити неможливо.

Деякі таблетки покриті спеціальною захисною оболонкою, яка не дозволяє потрапляти діючій речовині в кров занадто швидко. Тоді ефект від прийому таблетки буде неправильним. Крім того, ліки можуть викликати небажану реакцію з шлунковим соком.

Також при впливі світла і вологості залишені на наступний прийом частини таблетки можуть втратити свої властивості.

Список таблеток, які не можна ділити на частини:

таблетки без спеціальної риски для поділу на частини;

розсипчасті таблетки, які кришаться;

таблетки з різким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота;

таблетки з декількома діючими компонентами;

протизаплідні засоби;

препарати для хіміотерапії;

протисудомні або судинозвужувальні засоби;

капсули з порошком або гелем.

Таблетки, які можна ділити, позначені спеціальними насічками, по ним їх можна розламати. У них має бути одна діюча речовина і не повинно бути жорсткої оболонки.