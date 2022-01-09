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Никогда не делите такие таблетки: просто запомните список

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Воскресенье 09 января 2022 15:11
Никогда не делите такие таблетки: просто запомните список Фото: Какие таблетки нельзя делить (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, какие таблетки нельзя делить на части, так как можно прогадать с дозировкой и навредить здоровью, а какие - все же не запрещается принимать частями.

Об этом пишет Stolichki.

Почему не все таблетки делятся?

Если таблетка не предназначена для разделения, ее компоненты могут быть распределены неравномерно. В таком случае точную дозировку определить невозможно.

Некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, которая не позволяет попадать действующему веществу в кровь слишком быстро. Тогда эффект от приема таблетки будет неправильным. Кроме того, лекарство может вызвать нежелательную реакцию с желудочным соком.

Также при воздействии света и влажности оставленные на следующий прием части таблетки могут потерять свои свойства.

Список таблеток, которые нельзя делить на части:

  • таблетки без специальной риски для деления на части;
  • рассыпчатые таблетки, которые крошатся;
  • таблетки с резким вкусом, раздражающие слизистую оболочку рта;
  • таблетки с несколькими действующими компонентами;
  • противозачаточные средства;
  • препараты для химиотерапии;
  • противосудорожные или сосудосуживающие средства;
  • капсулы с порошком или гелем.

Таблетки, которые можно делить, обозначены специальными насечками, по ним их можно разломить. В них должно быть одно действующее вещество и не должно быть жесткой оболочки.

Ранее мы писали, что на самом деле означают приставки в названиях лекарств, такие как форте, лонг, рапид и другие.

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