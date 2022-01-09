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Ніколи не діліть такі таблетки: просто запам'ятайте список

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Неділя 09 січня 2022 15:11
Ніколи не діліть такі таблетки: просто запам'ятайте список Фото: які таблетки не можна ділити (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, які таблетки не можна ділити на частини, так як можна помилитися з дозуванням і нашкодити здоров'ю, а які - все ж не забороняється приймати частинами.

Про це пише Stolichki.

Чому не всі таблетки діляться?

Якщо таблетка не призначена для поділу, її компоненти можуть бути розподілені нерівномірно. В такому випадку точне дозування визначити неможливо.

Деякі таблетки покриті спеціальною захисною оболонкою, яка не дозволяє потрапляти діючій речовині в кров занадто швидко. Тоді ефект від прийому таблетки буде неправильним. Крім того, ліки можуть викликати небажану реакцію з шлунковим соком.

Також при впливі світла і вологості залишені на наступний прийом частини таблетки можуть втратити свої властивості.

Список таблеток, які не можна ділити на частини:

  • таблетки без спеціальної риски для поділу на частини;
  • розсипчасті таблетки, які кришаться;
  • таблетки з різким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота;
  • таблетки з декількома діючими компонентами;
  • протизаплідні засоби;
  • препарати для хіміотерапії;
  • протисудомні або судинозвужувальні засоби;
  • капсули з порошком або гелем.

Таблетки, які можна ділити, позначені спеціальними насічками, по ним їх можна розламати. У них має бути одна діюча речовина і не повинно бути жорсткої оболонки.

Раніше ми писали, що насправді означають приставки в назвах ліків, такі як форте, лонг, рапід та інші.

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