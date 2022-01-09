Ніколи не діліть такі таблетки: просто запам'ятайте список
Лікарі розповіли, які таблетки не можна ділити на частини, так як можна помилитися з дозуванням і нашкодити здоров'ю, а які - все ж не забороняється приймати частинами.
Про це пише Stolichki.
Чому не всі таблетки діляться?
Якщо таблетка не призначена для поділу, її компоненти можуть бути розподілені нерівномірно. В такому випадку точне дозування визначити неможливо.
Деякі таблетки покриті спеціальною захисною оболонкою, яка не дозволяє потрапляти діючій речовині в кров занадто швидко. Тоді ефект від прийому таблетки буде неправильним. Крім того, ліки можуть викликати небажану реакцію з шлунковим соком.
Також при впливі світла і вологості залишені на наступний прийом частини таблетки можуть втратити свої властивості.
Список таблеток, які не можна ділити на частини:
- таблетки без спеціальної риски для поділу на частини;
- розсипчасті таблетки, які кришаться;
- таблетки з різким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота;
- таблетки з декількома діючими компонентами;
- протизаплідні засоби;
- препарати для хіміотерапії;
- протисудомні або судинозвужувальні засоби;
- капсули з порошком або гелем.
Таблетки, які можна ділити, позначені спеціальними насічками, по ним їх можна розламати. У них має бути одна діюча речовина і не повинно бути жорсткої оболонки.
Раніше ми писали, що насправді означають приставки в назвах ліків, такі як форте, лонг, рапід та інші.