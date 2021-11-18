Никогда не делайте этого с солью, чтобы не впустить в дом беды и нищету

Соль сейчас доступный каждому недорогой продукт, который мы добавляем для усиления вкуса или используем как консервант. Но для наших предков соль представляла гораздо большую ценность, так как была труднодоступной и дорогой. Поэтому в народе родилось много примет, связанных с этим продуктом, в которые многие люди верят до сих пор.

Конечно же все мы знаем, что соль нельзя рассыпать. А вот что еще нельзя делать с ней, пишет S-zametki.

Рассыпать соль - к ссоре

Такая примета связана с ценностью соли. В небогатой семье такое небрежное отношение к продукту могло запросто обернуться скандалом. То же самое касается и разбитой солонки.

Если же на просыпавшейся соли нарисовать крест, то скандала можно будет избежать.

Пересолить блюдо - показать, что влюбился

Соль - один из продуктов, без которых человек не может существовать. Отсюда такая примета - ведь без объекта ваших воздыханий также тяжело жить.

А если повар недосаливает еду, это значит, что любит он только себя.

Не давайте соль в долг

Лучше избегать одалживания соли. Но если уж очень нужно, не передавайте соль из рук в руки. Поставьте на стол и обязательно засмейтесь.

Не храните соль в открытой посуде

Хранить продукт следует в герметично закрытой емкости, чтобы положительная энергетика жилища была защищена от внешнего воздействия.

Не пользуйтесь принятой в дар солонкой

Солонка - не самый лучший вариант подарка. Считается, что пользоваться преподнесенной в дар солонкой - дурная примета, сулящая болезни всей семье.

Не передавайте солонку за столом

Передавать за столом в руки другому человеку солонку - дурной знак, сулящий потерю счастья и удачи.

Не досаливайте все блюдо, когда вы в гостях

Каждый человек должен досаливать еду только в своей тарелке. Если же какой-то гость желает посолить все блюдо, то не стоит ему позволять это делать, так как это означает, что он стремится украсть из дома достаток и благополучие.

Не покупайте соль в эти дни

Покупать продукт можно в любой день, кроме субботы и понедельника, чтобы не принести в дом несчастья.

В доме всегда должен быть запас соли

Дома всегда должна быть запасная упаковка. Как только используемая упаковка заканчивается, нужно вскрыть запасную, а в магазине купить еще одну. Тогда в вашем доме будет царить благополучие.

Не просите посторонних купить вам соль

Приобретать новую пачку могут лишь хозяева. Нельзя просить делать это кого-то из знакомых или соседей.