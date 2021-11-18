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Никогда не делайте этого с солью, чтобы не впустить в дом беды и нищету

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 21:00
Никогда не делайте этого с солью, чтобы не впустить в дом беды и нищету Фото: Что нельзя делать с солью (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Соль сейчас доступный каждому недорогой продукт, который мы добавляем для усиления вкуса или используем как консервант. Но для наших предков соль представляла гораздо большую ценность, так как была труднодоступной и дорогой. Поэтому в народе родилось много примет, связанных с этим продуктом, в которые многие люди верят до сих пор.

Конечно же все мы знаем, что соль нельзя рассыпать. А вот что еще нельзя делать с ней, пишет S-zametki.

Рассыпать соль - к ссоре

Такая примета связана с ценностью соли. В небогатой семье такое небрежное отношение к продукту могло запросто обернуться скандалом. То же самое касается и разбитой солонки.

Если же на просыпавшейся соли нарисовать крест, то скандала можно будет избежать.

Пересолить блюдо - показать, что влюбился

Соль - один из продуктов, без которых человек не может существовать. Отсюда такая примета - ведь без объекта ваших воздыханий также тяжело жить.

А если повар недосаливает еду, это значит, что любит он только себя.

Не давайте соль в долг

Лучше избегать одалживания соли. Но если уж очень нужно, не передавайте соль из рук в руки. Поставьте на стол и обязательно засмейтесь.

Не храните соль в открытой посуде

Хранить продукт следует в герметично закрытой емкости, чтобы положительная энергетика жилища была защищена от внешнего воздействия.

Не пользуйтесь принятой в дар солонкой

Солонка - не самый лучший вариант подарка. Считается, что пользоваться преподнесенной в дар солонкой - дурная примета, сулящая болезни всей семье.

Не передавайте солонку за столом

Передавать за столом в руки другому человеку солонку - дурной знак, сулящий потерю счастья и удачи.

Не досаливайте все блюдо, когда вы в гостях

Каждый человек должен досаливать еду только в своей тарелке. Если же какой-то гость желает посолить все блюдо, то не стоит ему позволять это делать, так как это означает, что он стремится украсть из дома достаток и благополучие.

Не покупайте соль в эти дни

Покупать продукт можно в любой день, кроме субботы и понедельника, чтобы не принести в дом несчастья.

В доме всегда должен быть запас соли

Дома всегда должна быть запасная упаковка. Как только используемая упаковка заканчивается, нужно вскрыть запасную, а в магазине купить еще одну. Тогда в вашем доме будет царить благополучие.

Не просите посторонних купить вам соль

Приобретать новую пачку могут лишь хозяева. Нельзя просить делать это кого-то из знакомых или соседей.

Ранее мы писали, что никогда нельзя делать за обеденным столом.

Также сообщалось, что запрещено делать на перекрестках.

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