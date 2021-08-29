Никогда не делайте этого с ключами от дома, чтобы не навлечь беду

Потеря ключей - не только досадное событие

Если вы потеряли ключи - это досадно, неприятно, влечет ряд трудностей и забот, но не только. Утрата ключей также значит, что вы потеряли везение. В то же время это может означать, что удача вас ждет в чем-то другом.

Никогда не кладите ключи на стол и в кошелек

Издревле стол считался местом, куда нужно класть продукты питания. И посторонним предметам, в том числе и ключам, там не место.

А в кошелек ключи нельзя класть, поскольку деньги не любят постороннего соседства и просто могут перестать из-за этого водиться.

Найти ключи на улице - хороший знак

А вот найденный чужой ключ на улице, а тем более - связка ключей - знак очень хороший. Это означает, что фортуна на вашей стороне и вскоре вас может ждать повышение по службе, новое рабочее место, прибыль, выигрыш.

Кроме того, если вам посчастливилось найти ключ, то это означает, что он станет оберегом для вашего дома от всяких невзгод и бед.

Не подымайте ржавый, погнутый, грязный ключ

Такой ключ вряд ли принесет удачу, поэтому его стоит оставить на месте, ведь от него будет исходить только отрицательная энергия.

Если же ключ лежит на перекрестке, то, скорей всего, его выбросили не случайно, и его точно не следует подбирать.

Застрявший ключ в замке - не к добру

Если ключ застрял в замке, эта примета не сулит ничего хорошего. Это означает, что вам предстоит в скором будущем преодолевать препятствия, однако если ключ все-таки удастся извлечь, то все проблемы получится решить легко.