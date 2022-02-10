Никогда не дарите такие цветы ни юным девушкам, ни зрелым женщинам

Сухоцветы

Конечно, если ваша девушка ценитель искусства икебаны, тут вопросов нет. Но преподнести промежду прочим букет из засушенных цветов - идея так себе. Дело в том, что сухие растения символизируют мертвую энергию, поэтому их стараются не дарить на праздники.

Вьющиеся растения

Такие цветы называют и мужегонами, и вампирами. Лиановидные растения с длинным вьющимся стеблем - не лучший вариант подарка, а тем более ко Дню святого Валентина. Считается, что мужчинам становится неуютно рядом с вьюном, и они стремятся покинуть дом.

Фиалки

Фиалки - одно из спорных растений. Они ассоциируются с грустью, слезами и смертью согласно греческой легенде. Она гласит, что Зевс превратил дочь Атланта в фиалку, чтобы уберечь от ухаживаний Аполлона. В Греции цветок до сих пор ассоциируется с безвременной кончиной, горем и печалью. Но некоторые приметы говорят, что фиалка наоборот способна приносить в дом женское счастье.

Красные розы

А тут нужно понимать, кто для вас женщина, ведь розы такого цвета символизируют страстную любовь.

Красные розы уж точно нельзя дарить замужней женщине, чтобы не вызвать ревность супруга. Это правило этикета.