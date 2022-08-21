Никогда не чистите ванну от налета таким способом: названа смертельная опасность

Очистка ванны от известкового налета и плесени - это трудоемкий и сложный процесс.

Эксперты сообщили, что категорически нельзя делать для очистки вашей ванной, пишет Express.

В социальных сетях очень популярен такой способ, как смешивание пищевой соды и уксуса, которые рекомендуются для преодоления стойких отложений.

Как нельзя чистить ванну

Однако, прежде чем вы начнете рыться в своих шкафах и начнете смешивать ингредиенты, очень важно, чтобы вы не смешивали отбеливатель с определенными продуктами.

Вы должны помнить, что отбеливатель никогда нельзя добавлять при чистке вашей ванны.

Есть несколько продуктов, которые при смешивании с отбеливателем могут быть не только опасными, но и "смертельными".

Отбеливатель часто является основным продуктом для чистки унитаза, но лучше никогда этого не делать.

Если вы решили почистить унитаз или ванну - то никогда не смешивайте отбеливатель со средствами, содержащими аммиак.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о 20% росте числа обращений в токсикологические центры США в начале 2020 года из-за воздействия бытовых чистящих средств.

Смешивание продуктов, содержащих хлорный отбеливатель, с продуктами, содержащими аммиак, выделяет газообразный хлорамин, который токсичен для людей и животных!

Смешивание отбеливателя и аммиака вместе может убить вас, хотя такие случаи единичные.

Помимо аммиака, смешивание отбеливателя с чем-то таким безобидным, как уксус, также может иметь опасные последствия.

Отбеливатель и уксус - обычные бытовые чистящие средства, используемые для дезинфекции поверхностей, удаления грязи и избавления от пятен.

Несмотря на то, что у многих людей дома есть оба этих чистящих средства, смешивать их вместе потенциально опасно, и этого следует избегать, утверждают эксперты.

Отбеливатель, обычно используемый для бытовой уборки, состоит из гипохлорита натрия, разбавленного водой на 3-8%.

"Уксус - это разбавленная форма уксусной кислоты. Когда гипохлорит натрия смешивается с уксусной кислотой или любой другой кислотой, выделяется потенциально смертельный газообразный хлор", - сообщают специалисты.