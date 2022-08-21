ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Никогда не чистите ванну от налета таким способом: названа смертельная опасность

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 14:22
Никогда не чистите ванну от налета таким способом: названа смертельная опасность Фото: Как нельзя чистить ванну (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очистка ванны от известкового налета и плесени - это трудоемкий и сложный процесс.

Эксперты сообщили, что категорически нельзя делать для очистки вашей ванной, пишет Express.

В социальных сетях очень популярен такой способ, как смешивание пищевой соды и уксуса, которые рекомендуются для преодоления стойких отложений.

Как нельзя чистить ванну

Однако, прежде чем вы начнете рыться в своих шкафах и начнете смешивать ингредиенты, очень важно, чтобы вы не смешивали отбеливатель с определенными продуктами.

Вы должны помнить, что отбеливатель никогда нельзя добавлять при чистке вашей ванны.

Есть несколько продуктов, которые при смешивании с отбеливателем могут быть не только опасными, но и "смертельными".

Отбеливатель часто является основным продуктом для чистки унитаза, но лучше никогда этого не делать.

Если вы решили почистить унитаз или ванну - то никогда не смешивайте отбеливатель со средствами, содержащими аммиак.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о 20% росте числа обращений в токсикологические центры США в начале 2020 года из-за воздействия бытовых чистящих средств.

Смешивание продуктов, содержащих хлорный отбеливатель, с продуктами, содержащими аммиак, выделяет газообразный хлорамин, который токсичен для людей и животных!

Смешивание отбеливателя и аммиака вместе может убить вас, хотя такие случаи единичные.

Помимо аммиака, смешивание отбеливателя с чем-то таким безобидным, как уксус, также может иметь опасные последствия.

Отбеливатель и уксус - обычные бытовые чистящие средства, используемые для дезинфекции поверхностей, удаления грязи и избавления от пятен.

Несмотря на то, что у многих людей дома есть оба этих чистящих средства, смешивать их вместе потенциально опасно, и этого следует избегать, утверждают эксперты.

Отбеливатель, обычно используемый для бытовой уборки, состоит из гипохлорита натрия, разбавленного водой на 3-8%.

"Уксус - это разбавленная форма уксусной кислоты. Когда гипохлорит натрия смешивается с уксусной кислотой или любой другой кислотой, выделяется потенциально смертельный газообразный хлор", - сообщают специалисты.

Ранее мы писали, как лучше всего удалить известковый налет с унитаза.

Читайте также, как быстро почистить раковину и избавиться от ужасного запаха.

Читайте РБК-Украина в Google News
квартиры
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь