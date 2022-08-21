Никогда не чистите ванну от налета таким способом: названа смертельная опасность
Очистка ванны от известкового налета и плесени - это трудоемкий и сложный процесс.
Эксперты сообщили, что категорически нельзя делать для очистки вашей ванной, пишет Express.
В социальных сетях очень популярен такой способ, как смешивание пищевой соды и уксуса, которые рекомендуются для преодоления стойких отложений.
Как нельзя чистить ванну
Однако, прежде чем вы начнете рыться в своих шкафах и начнете смешивать ингредиенты, очень важно, чтобы вы не смешивали отбеливатель с определенными продуктами.
Вы должны помнить, что отбеливатель никогда нельзя добавлять при чистке вашей ванны.
Есть несколько продуктов, которые при смешивании с отбеливателем могут быть не только опасными, но и "смертельными".
Отбеливатель часто является основным продуктом для чистки унитаза, но лучше никогда этого не делать.
Если вы решили почистить унитаз или ванну - то никогда не смешивайте отбеливатель со средствами, содержащими аммиак.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о 20% росте числа обращений в токсикологические центры США в начале 2020 года из-за воздействия бытовых чистящих средств.
Смешивание продуктов, содержащих хлорный отбеливатель, с продуктами, содержащими аммиак, выделяет газообразный хлорамин, который токсичен для людей и животных!
Смешивание отбеливателя и аммиака вместе может убить вас, хотя такие случаи единичные.
Помимо аммиака, смешивание отбеливателя с чем-то таким безобидным, как уксус, также может иметь опасные последствия.
Отбеливатель и уксус - обычные бытовые чистящие средства, используемые для дезинфекции поверхностей, удаления грязи и избавления от пятен.
Несмотря на то, что у многих людей дома есть оба этих чистящих средства, смешивать их вместе потенциально опасно, и этого следует избегать, утверждают эксперты.
Отбеливатель, обычно используемый для бытовой уборки, состоит из гипохлорита натрия, разбавленного водой на 3-8%.
"Уксус - это разбавленная форма уксусной кислоты. Когда гипохлорит натрия смешивается с уксусной кислотой или любой другой кислотой, выделяется потенциально смертельный газообразный хлор", - сообщают специалисты.
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