Ніколи не чистіть ванну від нальоту у такий спосіб: названо смертельну небезпеку

Очищення ванни від вапняного нальоту та плісняви ​​– це трудомісткий та складний процес.

Експерти повідомили, що категорично не можна робити для очищення вашої ванни, пише Express.

У соціальних мережах дуже популярний такий спосіб, як змішування харчової соди та оцту, які рекомендуються для подолання стійких відкладень

Як не можна чистити ванну

Однак, перш ніж ви почнете ритися у своїх шафах і почнете змішувати інгредієнти, дуже важливо, щоб ви не змішували відбілювач з певними продуктами.

Ви повинні пам'ятати, що відбілювач ніколи не можна додавати під час чищення вашої ванни.

Є кілька продуктів, які при змішуванні з відбілювачем можуть бути не тільки небезпечними, а й "смертельними".

Відбілювач часто є основним продуктом для чищення унітазу, але краще ніколи цього не робити.

Якщо ви вирішили почистити унітаз або ванну – то ніколи не змішуйте відбілювач із засобами, що містять аміак.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили про 20% зростання кількості звернень до токсикологічних центрів США на початку 2020 року через вплив побутових засобів для чищення.

Змішування продуктів, що містять хлорний відбілювач, з продуктами, що містять аміак, виділяє газоподібний хлорамін, який токсичний для людей та тварин!

Змішування відбілювача та аміаку разом може вбити вас, хоча такі випадки поодинокі.

Крім аміаку, змішування відбілювача з чимось таким невинним, як оцет, також може мати небезпечні наслідки.

Відбілювач і оцет - звичайні побутові засоби для чищення, що використовуються для дезінфекції поверхонь, видалення бруду і позбавлення від плям.

Незважаючи на те, що у багатьох людей вдома є обидва ці засоби, змішувати їх разом потенційно небезпечно, і цього слід уникати, стверджують експерти.

Відбілювач, який зазвичай використовується для побутового прибирання, складається з гіпохлориту натрію, розведеного водою на 3-8%.

"Оцет - це розведена форма оцтової кислоти. Коли гіпохлорит натрію змішується з оцтовою кислотою або будь-якою іншою кислотою, виділяється потенційно смертельний газоподібний хлор", - повідомляють фахівці.