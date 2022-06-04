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Никогда не чистите уши таким способом: это опасно для здоровья

Фото: Как нельзя чистить уши (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Чистить уши ватными палочками невероятно приятно, но это может быть очень опасно для здоровья.

Так считают эксперты, пишет The Sun.

Почему ушную серу следует оставлять нетронутой

Ушная сера не является признаком того, что ваши уши грязные. Ее выделение - это совершенно естественно.

Она вырабатывается клетками, выстилающими наружное ухо и слуховой проход, и состоит из природного маслянистого вещества, вырабатываемого сальными железами.

Это натуральное масло смешивается с грязью, потом и омертвевшими клетками кожи, которые появляются, когда вы чистите уши ватной палочкой.

Ушная сера действует как барьер и защищает от проникновения вирусов и вредных бактерий в слуховой проход. Уши обычно самоочищаются.

Доктор Джерри Лин, специалист по уху, носу и горлу в Университете Луисвилля, сообщил, что иногда вам, возможно, придется посетить врача.

Никогда не чистите так уши!

Но есть вещи, которые вы можете делать дома, и для этого не нужны ватные палочки.

По словам доктора, никогда нельзя засовывать ватную палочку в ухо.

"Они занимают большую часть диаметра слухового прохода. Поэтому при их использовании сера забивается глубже в слуховой проход", - сообщил медик.

"В худшем случае сера может застрять в барабанной перепонке и, возможно, даже создать перфорацию барабанной перепонки", - предупреждает Джерри Лин.

Как правильно чистить уши

Использование ушных капель может помочь. Жидкие растворы помогают разжижать и смягчать ушную серу, что приводит к ее разрушению и выходу из уха. Обычно такие капли продаются в аптеках.

Растительное масло (оливковое) поможет почистить серу в ушах. Закапайте несколько капель с помощью пипетки.

Сода. Все, что вам нужно сделать, это растворить половину чайной ложки пищевой соды в воде и высыпать ее в бутылку с дозатором или пипеткой. Затем наклоните голову набок и закапайте в ухо пять-десять капель раствора.

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