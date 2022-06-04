Никогда не чистите уши таким способом: это опасно для здоровья

Почему ушную серу следует оставлять нетронутой

Ушная сера не является признаком того, что ваши уши грязные. Ее выделение - это совершенно естественно.

Она вырабатывается клетками, выстилающими наружное ухо и слуховой проход, и состоит из природного маслянистого вещества, вырабатываемого сальными железами.

Это натуральное масло смешивается с грязью, потом и омертвевшими клетками кожи, которые появляются, когда вы чистите уши ватной палочкой.

Ушная сера действует как барьер и защищает от проникновения вирусов и вредных бактерий в слуховой проход. Уши обычно самоочищаются.

Доктор Джерри Лин, специалист по уху, носу и горлу в Университете Луисвилля, сообщил, что иногда вам, возможно, придется посетить врача.

Никогда не чистите так уши!

Но есть вещи, которые вы можете делать дома, и для этого не нужны ватные палочки.

По словам доктора, никогда нельзя засовывать ватную палочку в ухо.

"Они занимают большую часть диаметра слухового прохода. Поэтому при их использовании сера забивается глубже в слуховой проход", - сообщил медик.

"В худшем случае сера может застрять в барабанной перепонке и, возможно, даже создать перфорацию барабанной перепонки", - предупреждает Джерри Лин.

Как правильно чистить уши

Использование ушных капель может помочь. Жидкие растворы помогают разжижать и смягчать ушную серу, что приводит к ее разрушению и выходу из уха. Обычно такие капли продаются в аптеках.

Растительное масло (оливковое) поможет почистить серу в ушах. Закапайте несколько капель с помощью пипетки.

Сода. Все, что вам нужно сделать, это растворить половину чайной ложки пищевой соды в воде и высыпать ее в бутылку с дозатором или пипеткой. Затем наклоните голову набок и закапайте в ухо пять-десять капель раствора.