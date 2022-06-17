Никакой "зрады": Полякова рассказала о болезни Винника

Оля Полякова высказалась об "исчезновении" Олега Винника, который с начала полномасштабного нападения России на Украину почти совсем не появляется в медийном пространстве, а крайняя публикация в аккаунте артиста вышла в конце апреля - с пасхальным поздравлением.

Знаменитая певица отметила, что у ее коллеги не все хорошо со здоровьем.

Отвечая на вопрос ведущей, куда подевался Винник и все ли в порядке у кумира миллионов почитателей его творчества, артистка призналась, что общалась с ним в самом начале российского вторжения, и он очень переживал о происходящем.

"То, что я слышала - у него серьезные проблемы какие-то по здоровью были. Я с Олегом общалась в начале войны. Мы хотели записывать и песни какие-то... У него очень болело о том, что творится в Украине. Я это точно знаю, потому что я с ним общалась", - высказалась Полякова.

При этом звезда убеждена, что раскрывать детали о болезни Винника с ее стороны будет не совсем корректно - это должен сделать сам артист.

"Если честно я не знаю, могу ли я это говорить или нет, но у него есть проблемы по здоровью. Пусть он сам эту информацию обнародует, чтобы это не получалось - от меня. А то снова сейчас начнутся какие-то заявления от меня... Поэтому давайте не будем это обнародовать", - отметила Оля.

Олег Винник и Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Комментируя всяческие домыслы в духе поиска какой-то "зрады", и что некоторые представители шоу-биза могли выехать за границу, Полякова подчеркивает - это не о Виннике.

"Олег не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, он всегда был с Украиной. Поэтому давайте дадим ему возможность самому рассказать, что там у него происходит", - резюмировала певица.

Видео: Оля Полякова высказалась о "пропаже" Олега Винника и его болезни

Напомним, что Олег Винник в начале марта записал видеообращение, в котором подчеркивал - украинцы непобедимы, сильные и независимые, и такими останутся всегда. Также артист осуждал циничное нападение РФ и Беларуси на Украину и призывал граждан этих стран восстать против своих диктаторов, развязавших войну.

Примечательно, что в посте за день до начала полномасштабного вторжения артист словно предчувствовал грядущую интервенцию.

Олег Винник 23 февраля высказался об Украине (фото: скрин instagram.com/olegg.vynnyk)