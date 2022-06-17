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Ніякої "зради": Полякова розповіла про хворобу Винника

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П'ятниця 17 червня 2022 08:26
Ніякої "зради": Полякова розповіла про хворобу Винника Фото: Оля Полякова та Олег Винник (прес-служба каналу"Україна")
Автор: Володимир Костирін

Оля Полякова висловилася про "зникнення" Олега Винника, який з початку повномасштабного нападу Росії на Україну майже зовсім не з'являється в медійному просторі, а крайня публікація в акаунті артиста вийшла наприкінці квітня - з великоднім привітанням.

Знаменита співачка зазначила, що у її колеги не все добре зі здоров'ям.

Про це Полякова розповіла в інтерв'ю в передачі "ЖВЛ".

Відповідаючи на питання ведучої, куди подівся Винник і чи все в порядку у кумира мільйонів шанувальників його творчості, артистка зізналася, що спілкувалася з ним на самому початку російського вторгнення, і він дуже переживав про те, що відбувається.

"Те, що я чула - у нього серйозні проблеми якісь по здоров'ю були. Я з Олегом спілкувалася на початку війни. Ми хотіли записувати і пісні якісь... У нього дуже боліло те, що робиться в Україні. Я це точно знаю, тому що я з ним спілкувалася", - висловилася Полякова.

При цьому зірка переконана, що розкривати деталі про хворобу Винника з її боку буде не зовсім коректно - це має зробити сам артист.

"Якщо чесно я не знаю, чи можу я це говорити чи ні, але у нього є проблеми по здоров'ю. Нехай він сам цю інформацію оприлюднить, щоб це не виходило - від мене. А то знову зараз почнуться якісь заяви від мене... Тому давайте не будемо це оприлюднювати", - зазначила Оля.

Ніякої &quot;зради&quot;: Полякова розповіла про хворобу Винника

Олег Винник і Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Коментуючи всілякі домисли в дусі пошуку якоїсь "зради", і що деякі представники шоу-бізу могли виїхати за кордон, Полякова наголошує - це не про Винника.

"Олег не зрадник. Він завжди пропагував українські пісні, він завжди був з Україною. Тому давайте дамо йому можливість самому розповісти, що там у нього відбувається", - резюмувала співачка.

Відео: Оля Полякова висловилася про "зникнення" Олега Винника і його хворобу

Нагадаємо, що Олег Винник на початку березня записав відеозвернення, в якому наголошував - українці непереможні, сильні та незалежні, і такими залишаться завжди. Також артист засуджував цинічний напад РФ і Білорусі на Україну і закликав громадян цих країн повстати проти своїх диктаторів, що розв'язали війну.

Примітно, що в пості за день до початку повномасштабного вторгнення артист наче передчував прийдешню інтервенцію.

Ніякої &quot;зради&quot;: Полякова розповіла про хворобу Винника

Олег Винник 23 лютого висловився про Україну (фото: скрін instagram.com/olegg.vynnyk)

Раніше повідомлялося, що поп-ідол української сцени через проблеми зі здоров'ям у листопаді минулого року навіть скасував свої виступи по всій країні. Винник тоді вибачився перед глядачами та пояснив, що всьому виною був тривалий ларингіт.

Додамо також, що наприкінці 2021-го Винник і Полякова записали дует для новорічного шоу.

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Оля Полякова Олег Винник
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