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Олег Винник серьезно заболел. На одном концерте за кулисами он упал

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Четверг 04 ноября 2021 16:20
Олег Винник серьезно заболел. На одном концерте за кулисами он упал Олег Винник заболел и отменил концерты (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Автор: Артем Горовенко

Олег Винник отменяет свои выступления по всей стране. И причина этому - не только усиление карантинных ограничений в городах, но и серьезная болезнь поп-идола украинской сцены.

По крайней мере, об этом рассказывают журналисты программы "Викриття", которая выходит на канале LIVE.

Какая болезнь у Олега Винника?

В сюжете говорится о том, что сейчас Винник находится на больничном.

С чем же это связано?

Дело в том, что один из своих сольных концертов в регионах Олег прервал уже на пятой песне и не смог продолжить выступление.

Позже артист опубликовал видео обращение к зрителям, в котором извинился и объяснил, что все через длительный ларингит, который не проходит уже несколько недель.


"Я слышала о том, что Олег Винник отменяет свои концерты из-за болезни - у него ларингит. Возможно, это из-за переутомления голоса. Я знаю, что у него сейчас тур по Украине и будто бы на одном концерте за кулисами он даже упал", - прокомментировала преподавательница по вокалу Маргарита Мороз.

Винник имеет проблемы с голосом из-за курения?

Журналисты объясняют проблемы с голосом у Олега тем, что он - никотинозависимый.

А курение, как известно, оказывает негативное влияние на голосовые связки.

"На всех видео папарацци певец всегда с сигаретой: он курит на репетиции, в перерывах, после выступлений, на балконе дома и на улице", - говорится в сюжете.

Олег Винник серьезно заболел. На одном концерте за кулисами он упал

Скриншот из видео

Врач Отто Стойка, как и педагог вокала, отмечает, что на состояние здоровья также очень влияет плотный график артиста и ненормированный рабочий день, когда поздние выступления, мало сна и много переездов.

"Олегу Виннику это может грозить тем, что он просто временно потеряет голос. Такое бывает даже с оперными певцами, это может даже быть хронический процесс, который периодически будет его ждать", - пояснил врач.


А пока артист восстанавливает свой баритон в три октавы, следующие его выступления тоже перенесены на весну. Однако на этот раз уже не через ларингит звезды, а из-за очередной волны коронавируса.

Олег Винник серьезно заболел. На одном концерте за кулисами он упал

Олег Винник заболел и отменил концерты (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Что такое ларингит?

Ларингит это воспаление слизистых оболочек гортани, связанное часто с простудой, но также некоторыми вирусами и бактериями, а еще респираторными токсическими веществами, аллергией и тому подобное.

Развитию этого заболевания способствуют переохлаждение, дыхание через рот, запыленный воздух, перенапряжение гортани. Последний пункт как раз довольно присущ артистам.

При ларингите может наблюдаться охриплость вплоть до полной потери голоса, сухость, щекотание в горле, сухой лающий кашель, боль в горле при глотании.

Чтобы вылечить ларингит нужно в течение как минимум 5-7 дней не разговаривать (даже шепотом). А этого звездам крайне трудно придерживаться.

Также необходимо исключить из рациона острые приправы, пряности, горячие или холодные напитки, отказаться от курения и употребления спиртных напитков.

Олег Винник серьезно заболел. На одном концерте за кулисами он упал

Вот так выглядит ларингит (wikipedia.org)

Ранее поп-король украинского шоу-биза рассказал, что потерял родного человека, потому что не имел 50 тысяч на операцию.

Перед этим Винник вспомнил об ужасной аварии, которая могла стоить ему жизни.

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Олег Винник
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