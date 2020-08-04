Нет никакой политики: в Минздраве объяснили правила адаптивного карантина в Украине

В Украине с 1 августа ввели новые правила адаптивного карантина и поделили страну на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Присвоение уровня в регионах зависит от распространения эпидемической опасности COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов дал объяснения о новых правилах действия адаптивного карантина. Детали рассказали в пресс-службе Минздрава.

"Мы честно и прозрачно освещаем ситуацию в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - объяснил глава Минздрава.

Он добавил, что ограничения для каждого района, города или области будут пересматриваться еженедельно. Для определения будут учитывать четыре показателя: среднее количество тестов в течение 7 дней (не меньше 24 на 100 тысяч населения), коэффициента занятости коек (не более 50%), коэффициента выявления случаев (не более 11%) и показатель роста количества случаев (не более 10%).

Если в регионе будет наблюдаться превышение одного из показателей, то будет приниматься решение об изменении уровня опасности. Переход из одной зоны в другую возможен при ухудшении в течение 5 дней подряд. Если в течение 3 дней показатели улучшаются, то регион может вернуться в зону меньшей опасности.

В красной зоне будут запрещены:

Работа общественного транспорта.

Посещение заведений образования

Деятельность работы ТРЦ, кафе и ресторанов.

В оранжевой зоне будут запрещены:

Работа хостелов

Работа развлекательных учреждений

Работа заведений культуры

Работа туристических баз

Работа спортзалов

Отменят плановые госпитализации в больницах

В желтых зонах:

Обязательное ношение маски

Залы кинотеатров можно заполнять только на 50%

В транспорте разрешены только сидячие места

Запрещены посещения заведений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста

В зеленой зоне:

Обязательное ношение маски

Кинотеатры разрешено заполнять на 50%.

В транспорте только сидячие места.

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