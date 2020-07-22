Никаких лишних движений: луцкие заложники рассказали, как к ним относился террорист

Освобожденные пассажиры автобуса в Луцке рассказали, как к ним относился захватчик Максим Кривош, и что происходило в тот день в салоне транспортного средства.

Так, по словам одной из заложниц по имени Наталья Боса, захватчик хорошо к ним относился, пишет Перший.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу", - сказала женщина.

Но в туалет людей Кривош не отпускал, как альтернативу предлагая "сходить на ведро".

Одна из заложниц, Руслана рассказала, что вести себя нужно было очень спокойно и "никаких лишних движений".

Родственники говорят, что ничего не знали про состояние своих близких до последнего. Отец заложницы рассказал - сначала подумал, что дочь шутит, когда она позвонила и сказала о происходящем.

Еще один молодой парень, брат и сын заложников рассказал, что с родными все в порядке. А захватчик уверял людей, что всех отпустит, когда его требования выполнят.

Заложники рассказали о том, как к ним относился террорист (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Напомним, что Максим Кривош позвонил в полицию после 9 утра 21 июля и заявил про захват пассажиров в автобусе "Берестечко - Красниловка". Заложников освободили около 9 вечера.

Ранее сообщалось, что появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников.

Также мы писали, что полное видео задержания Максима Кривоша в Луцке вызвало недоумение. Кадры странного штурма с БТР после полной сдачи террориста и освобождения части заложников спровоцировали больше вопросов, чем ответов.