"Ніхто і ніколи не замінить": Аліна Михайлова розповіла, як переживає втрату Да Вінчі

Аліна Михайлова - наречена відомого героя України Да Вінчі, який героїчно загинув у бою під Бахмутом 7 березня 2023 року, розповіла, як зараз переживає його втрату.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Аліни "Розмова" з Сергієм Лиховидою.
Відомо, що Аліна та Дмитро були парою кілька років, вони підтримували одне одного не лише у житті, а й під час війни. Михайлова не дозволила Да Вінчі самому піти на фронт, вона стала для нього найсильнішою опорою і була нею допоки російські загарбники не забрали життя Коцюбайла.
З моменту загибелі героя України пройшов майже рік, але рана в серці Аліни не загоїлась. Вона відверто каже, що ніхто і ніколи не зможе замінити їй та всій нашій країні Дмитра. І саме тому свою історію дівчина розпочала з того, як батальйон "Вовки Да Вінчі" переживають його втрату, як командира, побратима та друга.
"Складно справляються, особливо зараз. Це велика відповідальність, мені б хотілося, що, кожен розумів це, бути в цьому батальйоні, нести за собою ім’я цього батальйону і бути гідним бути в ньому", - каже Аліна.
Аліна Михайлова та Да Вінчі (фото: instagram.com/alishamisha)
Також дівчина додала, що відповідно батальйон має мати певні цінності і розділяти їх та продовжувати справу Дмитра, виходячи з його методів управління, але це неможливо.
"Ніхто і ніколи не замінить Да Вінчі, ні на рівні батальйону, ні на рівні країни. це неможливо. В обличчі Дмитра ми втратили величезний потенціал на перемогу в цій війні. Я це говорю не як людина, яка його кохає, а як українка, військовослужбовець. Тому, це важка робота, нести його ім’я з гідністю і честю", - сказала Аліна.
"В собі, в Дмитрі так само, тому що, я відчуваю його відсутність, але я живу в певних ілюзіях, того, що я маю робити певні його справи, поки його немає. Тобто, це такий стан, коли ти продовжуєш робити певні речі ніби за нього. Як його заступник, опора, праве, ліве плече, рука. Я живу в цьому стані й мабуть, це дає мені сили", - розповіла Михайлова.
Військова також додала, що для неї вже неможлива перемога без Дмитра і зараз вона робить все від думки, що вона робить все це заради нього.
Раніше ми розповідали про те, що Аліна Михайлова висловилась про призов жінок.
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