Ніхто не готовий на 100%: ось як стати ідеальними батьками для дитини

Неможливо бути готовими до батьківства на 100% і це абсолютно нормально. Проте можна зробити цей шлях більш легким.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Психолог Наталія Мовчан розповіла, як правильно підготуватися до ролі мами й тата.
Зокрема, є кілька питань, усвідомлені відповіді на які допоможуть вам, як батькам, зорієнтуватися та довіритися собі:
Відповіді будуть дивувати, злити, радувати - це нормально, тому що ви плануєте народити та виховувати людину.
На якомусь етапі може здаватись, що ви взагалі не здатні бути батьками. Не варто ігнорувати ці почуття - дайте собі час і простір і для таких сумнівів, оскільки вони можуть допомогти обрати простіший шлях.
Слід врахувати, що кожен із нас приходить до виховання своєї дитини з власного дитинства. Найбільш імовірно, що спершу ви несвідомо будете обирати ті приклади, які отримали від ваших батьків.
Ваші батьки, можливо, помилялись, проте, швидше за все, просто робили те, що могли, орієнтуючись на обставини, які складались у їх житті.
До того ж ви теж так робитимете.
Забагато тривоги та піклування заважає вам і дитині дихати вільно й радіти новому дню.
Забагато навчання заважає грі, яка є рушійною силою розвитку дитини. Забагато повчань заважають дитині бачити у вас близьку людину, якій можна довіритись.
Передусім це стосується конфлікту між очікуваннями та реальністю. Одні діти люблять спати з батьками, інші - в окремому ліжечку. Одні спокійно сплять протягом всієї ночі, інші - мають багато перерв у сні.
Хтось ходить уже в 10 місяців, а комусь потрібен час. І таких прикладів багато, тому що всі діти різні! Налаштуйтесь на індивідуальний підхід до потреб дитини.
Ось що може бути помічним:
Усі ваші дії мають виключити приниження, залякування, засудження, якщо на меті - виховання без травмування.
Варто знати про помічні твердження, на які ви можете спиратись:
Раніше ми повідомляли, які вчинки батьків серйозно шкодять дітям.
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