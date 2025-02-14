Не для них: 5 зірок, які терпіти не можуть День святого Валентина

День святого Валентина - це час романтики, квітів і зворушливих зізнань, але не для всіх. Доки одні зірки охоче діляться святковими фото з коханими, інші уникають цього дня або відкрито зізнаються, що терпіти його не можуть. Хтось вважає 14 лютого надто комерційним, а хтось просто не вірить у нав’язані традиції.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять знаменитостей, які не поділяють загального романтичного настрою.
Хоча Ештон зіграв головного героя у фільмі з такою ж назвою, сам він зовсім не в захваті від найромантичнішого дня року.
"Ненавиджу це свято. Я вважаю, що кожен день має бути днем романтики, а в День святого Валентина необхідно говорити про свою неприязнь до людей. Тоді у світі буде один день ненависті і 364 дні любові", - заявляє Катчер.
"Якщо я маю молоду людину, то я люблю відзначати День святого Валентина. Якщо я самотня, то просто ненавиджу цей день. Між Різдвом та Днем матері багато робочих буднів, тому люди винайшли свято всіх закоханих", - говорила акторка.
До зустрічі зі своєю нареченою актор не відчував особливого захоплення святом закоханих.
"Раніше я думав, що це змова шоколатьє і флористів, але зараз я розумію, наскільки важливо присвятити хоча б один день на рік, щоб висловити свою любов до близьких", - ділиться зірка "Щоденників вампіра".
"Це одне з тих свят, коли все полягає лише в очікуваннях, тож це може завершитися лише розчаруванням. Якщо хтось не подарує вам букет діамантів, це буде розчаруванням", - сказала знаменитість.
До того, як вона розлучилася з чоловіком Джеффрі Арендом у жовтні 2019 року, зірка "Хороших дівчат" уникала святкувань "аматорського вечора" 14 лютого.
"Ми просто робимо це, коли готові до цього. Нам не подобається мати фіксоване меню, і ми не любимо креветки у формі серця. Просто немає причин, щоб усе було у формі серця", - розповідала зірка в одному зі своїх інтерв'ю.
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