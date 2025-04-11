Нігті ламаються частіше, ніж зазвичай? 5 причин, які призводять до такого стану

З чого складаються нігті

Нігті складаються переважно з кератину - це міцний білок, який також є основою волосся і верхнього шару шкіри. Але окрім кератину, в нігтях є ще інші важливі компоненти.

Ось основні складові нігтів:

кератин - основний білок, який формує нігтьову пластину. Він надає нігтям твердість і захист

- основний білок, який формує нігтьову пластину. Він надає нігтям твердість і захист вода - у складі здорового нігтя близько 10-30% води. Вода підтримує еластичність, але її надлишок або нестача може зробити нігті ламкими або м’якими

- у складі здорового нігтя близько 10-30% води. Вода підтримує еластичність, але її надлишок або нестача може зробити нігті ламкими або м’якими ліпіди (жири) - утримують вологу в нігтьовій пластині. Допомагають зберігати гнучкість і блиск.

(жири) - утримують вологу в нігтьовій пластині. Допомагають зберігати гнучкість і блиск. мінерали - залізо, кальцій, цинк та інші потрібні для здорового росту нігтів

- залізо, кальцій, цинк та інші потрібні для здорового росту нігтів шари клітин - нігтьова пластина складається з декількох шарів плоских кератинізованих клітин, які тісно прилягають одна до одної

Дерматолог Клер Волінскі розповіла, що травма нігтьової матриці може призвести до постійних змін нігтьової пластини.

Здорові нігті - лише частина вашого здоров’я. Здорові нігті повинні бути гладкими, без ямок і борозенок.

Від чого нігті ламаються

Якщо ви помічаєте, що нігті ламаються частіше, ніж зазвичай, то значить відбулись певні зміни в організмі.

Названо кілька можливих причин розщеплення нігтів.

Харчування та зволоження

Є багато змін, які можуть вплинути на здоров’я нігтів, насамперед внутрішні причини, такі як дієта та зволоження.

У напруженому сучасному світі люди часто бігають у справах цілий день, що іноді забувають правильно поїсти та зволожити, і це може суттєво вплинути на здоров’я нігтів.

Стрес

Хронічний стрес може зменшити виділення вологи з тіла, частина якої необхідна для здоров’я ніг

Неправильний догляд

Занадто грубе полірування, неправильне підпилювання (особливо в різні боки), зняття гель-лаку без спеціальних засобів може призвести до розшаровування нігтьової пластини.

Надмірне миття та надмірна дезінфекція

Однією з поширених причин того, чому нігті ламаються або ослаблені, є часте миття рук, посуду або надмірне використання засобів для дезінфекції рук.

Ці речі можуть висушити нігті, зробити їх крихкими та схильними до розщеплення та ламання.

Дефіцит вітамінів і мінералів

Біотин (вітамін B7) - дуже важливий для здоров’я нігтів. Також залізо, цинк, кальцій, магній - їх нестача може ослабити нігті.

Вітаміни A, C, D, E - також відіграють важливу роль у формуванні міцної нігтьової пластини.

Як манікюри можуть пошкодити нігті

Гель-лак сам по собі може зневоднювати та послабити нігтьову пластину, що призведе до розшарування.

Якщо ви боретеся з розщепленням нігтів, але все ще робите манікюр, можливо, настав час зробити паузу. Варто робити відпочинки від манікюру, щоб зволожити нігтьову пластину та дати їй можливість відновитися.

Здирання лаку, гелю чи акрилу може пошкодити нігтьову пластину. Будь-яке неправильне видалення призведе до видалення шарів нігтів, роблячи їх тонкими та слабкими.