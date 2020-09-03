Нигилизм - наше все: киевский таксист высадил политика из-за правил карантина

В Киеве таксист отказался соблюдать правила карантина и нахамил пассажирке
В Киеве таксист нахамил бывшему народному депутату Ольге Черваковой, которая села в авто и попросила водителя надеть маску. После спора с пассажиркой относительно карантинных правил мужчина просто высадил ее из машины.
Об инциденте 3 сентября политик и журналистка рассказала в своем Facebook.
Как пишет Червакова, "отличился" таксист "Планеты" на красном Renault Fluence. Советник Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова назвала водителя "мудаком".
Также она опубликовала свой диалог с противником правил карантина.
"- Добрый день, вас не затруднит масочку надеть, пожалуйста?
- Затруднит.
- А почему?
- Я в эти игры не играю.
- Вообще-то это не игры, а требование Министерства здравоохранения.
- Имел я ввиду ваши требования.
- Тогда хотя бы выключите кондиционер и откройте окна.
- Купите себе машину и диктуйте там свои правила, - останавливает машину. - и выходите", - говорится в публикации.
Червакова возмущается, что в Украине в последние дни фиксируют новые антирекорды по коронавирусу, а люди тем временем открыто демонстрируют свое наплевательское отношение к ограничениям из-за пандемии.
"Сегодня в Киеве - плюс 280, вчера - плюс 332. Но по**изм и нигилизм - наше все", - не сдерживает она эмоции.
В Киеве таксист высадил экс-нардепа из-за маски (фото: facebook.com/chervakova)
Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина чуть не застрелил "копа" из-за маски - неадекват устроил разборки прямо в автобусе.
Напомним, в Украине 3 сентября "красная зона" карантина выросла на десятки городов и районов, в которых ухудшилась ситуация с коронавирусом.