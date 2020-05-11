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В Нидерландах нашли мертвой украинку с судна Regal Princess

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 11:33
В Нидерландах нашли мертвой украинку с судна Regal Princess
Фото: круизный лайнер Regal Princess (breeze.ru)

Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна

В городе Роттердам в Нидерландах была найдена мертвой 39-летняя украинка, член экипажа пришвартовано в порту круизного судна Regal Princess. Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Как сообщается, тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна.

"По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства. Тело погибшей доставлено в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

По словам Погорельцева, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

Напомним, ранее на курортном острове Бали в Индонезии в отеле были найдены мертвыми двое граждан Украины. Их анализы взяли для проверки наличия коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области на военном полигоне нашли застреленного курсанта. У него обнаружили огнестрельное ранение груди.

Теги Новости Украины Нидерландыпреступления
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