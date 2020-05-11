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У Нідерландах виявили тіло українки: могла вчинити самогубство

STYLERПодії    11.05.2020 - 14:59
У Нідерландах виявили тіло українки: могла вчинити самогубство
Круїзний лайнер Regal Princess (dreamlines.ru)

Члени екіпажу Regal Princess розповіли деталі загибелі українки в Роттердамі

В Нідерландах виявили мертвою 39-річну українку. Молода жінка була членом екіпажу судна Regal Princess. Її тіло знайшли в порту міста Роттердам.

Як повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, жінка могла вчинити самогубство. Місцева поліція вважає, що причиною трагедії могло стати скасування чартерного рейсу, яким українка планувала повернутися додому. Відомо, що рейс був запланований на 8 травня, але його перенесли на 12 травня.

"На жаль, 8 травня повинно було бути два чартери, і один з них був скасований, тому вона повинна була перенести свою поїздку на 12 травня. Але ніхто не міг сказати точно, чи буде цей рейс, ніхто не був впевнений на 100%. Однак ніхто не очікував, що щось подібне може статися, це дуже сумно", - розповів один з членів екіпажу.

Тіло українки виявили за бортом судна, на якому вона працювала. Працівники круїзного лайнера негайно спустили на воду рятувальну шлюпку, і вони змогли дістати тіло жінки, але допомогти їй вже, на жаль, не змогли.

Круїзний лайнер Regal Princess прибув у порт Роттердама 6 травня і всі члени екіпажу повинні були звідти вирушити додому. Варто відзначити, що це вже третій член екіпажу, який вчинив самогубство.

Поліція Роттердама почала розслідування за даним фактом і основна версія у слідчих на цей момент про те, що жінка наклала на себе руки. Тіло загиблої українки доставлено в місцевий морг, рідних жінки повідомили про її смерть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка Playboy наклала на себе руки та залишила передсмертну записку.

Теги Новини України самогубствозагибель
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