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"Нічого не краду:" українська актриса пояснила, чому отримує виплати у Швеції та на які кошти живе

Кістень пояснила, на які кошти живе (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Українська актриса Катерина Кістень, яка народилася і виросла у Києві, але на тлі повномасштабної війни виїхала за кордон, пояснила, чому вона не відмовляється від виплат для біженців. Також вона розповіла, на які кошти нині живе.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), інформацією про це артистка поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

На які кошти живе Кістень

Актриса пояснила, що має певні заощадження. Вона не тільки забезпечує себе, а ще й допомагає мамі, яка залишилася в Україні.

"Я та людина, яка веде при будь-яких статках доволі аскетичний образ життя, тобто я їх не тринькаю. І тому в мене завжди були якісь запаси, скажімо так. На моїх українських запасах, які були зароблені на кіно", - пояснила Кістень.

"Тобто на таких грошах і існую, й допомагаю, продовжую допомагати сім'ї в певному сенсі, ну мамі принаймні. Це була завжди така позиція принципова, тому що ми не будемо піднімати питання пенсії, це просто навіть і не смішно", - додала вона.

Кістень розповіла, на які кошти живе (скріншот)

Чому актриса отримує виплати

Актриса не приховує, що Швеція допомагає їй та іншим українцям, які приїхали туди, рятуючись від війни.

"Тут я намагаюся вирішувати питання різними можливостями, тут є якась допомога, яку я теж приймаю, як і будь-який українець. Тому що вона офіційна, я нічого не краду", - пояснила Кістень.

 

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