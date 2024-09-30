"Бомба уповільненої дії": чи шкодить картопля фрі здоров'ю та як часто можна їсти

Картопля фрі відноситься до числа найбільш популярних продуктів. Існує думка, що такий продукт сильно шкодить здоров’ю людини. Як виявилось, це не зовсім так і є певні нюанси.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що найбільше шкодить організму та як часто можна їсти картоплю фрі.
У дослідженні, яке було проведене у 2017 році, прискіпливо спостерігали за майже 5 тисяч літніх людей, які споживати картоплю.
Виявилось, що часте споживання картоплі, включно з фрі, не асоційоване з наближенням смерті від хвороб.
Однак, споживання такої картоплі двічі на тиждень реально прискорює ризики закінчити життя від проблем з серцево-судинною системою.
"Якщо в вас немає зайвої ваги, ви не палите, не споживаєте чи дуже помірно з алкоголем, фізично активні - це все одно має вирішальне значення", - зазначила нутриціолог Анастасія Голобородько.
Експерт зазначила, що саме не картопля, а великі обсяги рафінованих олій та багато солі можуть завдати шкоди. Варто пам'ятати, що трансжири - "бомба сповільненої дії для організму".
Забагато жирів та солі завдають сильної шкоди судинам.
"Шкодить двічі на тиждень, а їсти раз-три на місяць, то нічого не буде", - додала фахівець.
Існує загальна рекомендація щодо споживання картоплі фрі - до 15 скибочок за раз на людину.
Вони бувають як натуральні, так і штучні.
Природні трансжири містяться в м’ясі та молочних продуктах тварин, таких як велика рогата худоба, вівці та кози. Вони утворюються природним шляхом, коли бактерії в шлунках цих тварин перетравлюють траву.
Однак тим, хто їсть молочні продукти та м’ясо, не варто хвилюватися. Помірне споживання цих жирів не є шкідливим.
Однак штучні трансжири, також відомі як промислові або частково гідрогенізовані жири - небезпечні для здоров’я. Вони утворюються в якості побічних продуктів в процесі гідрогенізації ненасичених жирів, наприклад, при виробництві маргарину з соняшникової олії. Доведено, що споживання трансжирів призводить до збільшення числа серцево-судинних захворювань і смертності.
Трансжири найчастіше містяться в кондитерських виробах, випічці, маргаринах, напівфабрикатах та снеках.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: дослідження в American Journal of Clinical Nutrition, Healthline та Instagram-сторінку нутриціолога Анастасії Голобородько.