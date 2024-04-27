Нічне жахіття алергіка: лікар назвала 10 речей у вашому домі, які провокують чхання

Відома теледоктор Сара Каят розповіла, які речі провокують напади чхання та алергії. Як виявилося, в оселі майже кожної людини є такі предмети.

Що викликає алергіяю та як вберегтися від неї, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: The Sun, сайт клініки "Оберіг".

Що провокує алергію За словами лікарки, чхання та інші прояви цієї проблеми провокують такі речі: живі квіти

старі книги

спеції та приправи

парфуми

ароматичні свічки

домашні тварини

освіжувачі повітря

кімнатні рослини

ароматичні палички

чистячі засоби. Чому виникає алергія на пил (ілюстрація: freepik.com) Як вберегтися від алергії Не варто забувати про пилових кліщів. Вони ховаються у теплих та запилених місцях. Саме тому алергію можуть провокувати й такі предмети у вашому будинку: дитячі іграшки, подушки, килими, постільна білизна, подушки. Як захистити себе від алергії на пил: провітрюйте житло та регулярно перестилайте ліжко

пилососте матрац та подушки

вибивайте ковдри та килими

обирайте гіпоалергенні наповнювачі

обирайте побутову хімію, яка не містить агресивних речовин

не забувайте регулярно чистити пилосос

не забувайте про вологе прибирання

підтримуйте оптимальний рівень вологи у повітрі

використовуйте кондиціонери з іонізаторами та фільтри для чистки повітря.