Ночный кошмар аллергика: врач назвала 10 вещей в вашем доме, которые провоцируют чихание

Известная теледоктор Сара Каят рассказала, какие вещи провоцируют приступы чихания и аллергии. Как оказалось, в доме почти каждого человека есть такие предметы.

Что вызывает аллергию и как уберечься от нее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: The Sun, сайт клиники "Оберіг".

Что провоцирует аллергию По словам врача, чихание и другие проявления этой проблемы провоцируют следующие вещи: живые цветы

старые книги

специи и приправы

духи

ароматические свечи

домашние животные

освежители воздуха

комнатные растения

ароматические палочки

чистящие средства. Почему возникает аллергия на пыль (иллюстрация: freepik.com) Как уберечься от аллергии Не стоит забывать о пылевых клещах. Они прячутся в теплых и запыленных местах. Поэтому аллергию могут провоцировать и такие предметы в вашем доме: детские игрушки, подушки, ковры, постельное белье, подушки. Как защитить себя от аллергии на пыль: проветривайте жилье и регулярно перестилайте кровать

пылесосте матрас и подушки

выбивайте одеяла и ковры

выбирайте гипоаллергенные наполнители

выбирайте бытовую химию, не содержащую агрессивных веществ

не забывайте регулярно чистить пылесос

не забывайте о влажной уборке

поддерживайте оптимальный уровень влаги в воздухе

используйте кондиционеры с ионизаторами и фильтры для очистки воздуха.