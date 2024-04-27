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Ночный кошмар аллергика: врач назвала 10 вещей в вашем доме, которые провоцируют чихание

Суббота 27 апреля 2024 20:01
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Ночный кошмар аллергика: врач назвала 10 вещей в вашем доме, которые провоцируют чихание Что провоцирует аллергию (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Известная теледоктор Сара Каят рассказала, какие вещи провоцируют приступы чихания и аллергии. Как оказалось, в доме почти каждого человека есть такие предметы.

Что вызывает аллергию и как уберечься от нее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: The Sun, сайт клиники "Оберіг".

Что провоцирует аллергию

По словам врача, чихание и другие проявления этой проблемы провоцируют следующие вещи:

  • живые цветы
  • старые книги
  • специи и приправы
  • духи
  • ароматические свечи
  • домашние животные
  • освежители воздуха
  • комнатные растения
  • ароматические палочки
  • чистящие средства.

Врачи рассказали, как отличить аллергию от простуды (фото: Freepik)Почему возникает аллергия на пыль (иллюстрация: freepik.com)

Как уберечься от аллергии

Не стоит забывать о пылевых клещах. Они прячутся в теплых и запыленных местах. Поэтому аллергию могут провоцировать и такие предметы в вашем доме: детские игрушки, подушки, ковры, постельное белье, подушки.

Как защитить себя от аллергии на пыль:

  • проветривайте жилье и регулярно перестилайте кровать
  • пылесосте матрас и подушки
  • выбивайте одеяла и ковры
  • выбирайте гипоаллергенные наполнители
  • выбирайте бытовую химию, не содержащую агрессивных веществ
  • не забывайте регулярно чистить пылесос
  • не забывайте о влажной уборке
  • поддерживайте оптимальный уровень влаги в воздухе
  • используйте кондиционеры с ионизаторами и фильтры для очистки воздуха.

Напомним, недавно стало известно, что гастроэнтеролог рассказал, действительно ли нужно есть суп, чтобы быть здоровым.

Кроме этого, раньше мы рассказывали, стоит ли бояться "нашествия" змей в Киеве.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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