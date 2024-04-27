Ночный кошмар аллергика: врач назвала 10 вещей в вашем доме, которые провоцируют чихание
Известная теледоктор Сара Каят рассказала, какие вещи провоцируют приступы чихания и аллергии. Как оказалось, в доме почти каждого человека есть такие предметы.
Что вызывает аллергию и как уберечься от нее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: The Sun, сайт клиники "Оберіг".
Что провоцирует аллергию
По словам врача, чихание и другие проявления этой проблемы провоцируют следующие вещи:
- живые цветы
- старые книги
- специи и приправы
- духи
- ароматические свечи
- домашние животные
- освежители воздуха
- комнатные растения
- ароматические палочки
- чистящие средства.
Почему возникает аллергия на пыль (иллюстрация: freepik.com)
Как уберечься от аллергии
Не стоит забывать о пылевых клещах. Они прячутся в теплых и запыленных местах. Поэтому аллергию могут провоцировать и такие предметы в вашем доме: детские игрушки, подушки, ковры, постельное белье, подушки.
Как защитить себя от аллергии на пыль:
- проветривайте жилье и регулярно перестилайте кровать
- пылесосте матрас и подушки
- выбивайте одеяла и ковры
- выбирайте гипоаллергенные наполнители
- выбирайте бытовую химию, не содержащую агрессивных веществ
- не забывайте регулярно чистить пылесос
- не забывайте о влажной уборке
- поддерживайте оптимальный уровень влаги в воздухе
- используйте кондиционеры с ионизаторами и фильтры для очистки воздуха.
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