Там нет ничего вредного: почему майонез стоит исключить из "запрещенки"

Что такой майонез

"Майонез – это сумма его составляющих: масло, яичные желтки, сахар, соль, уксус, эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты и т.д. Масло, особенно какое-то экзотическое, вроде оливкового - что-то очень полезное. А вот в составе майонеза – фу, кака. Яичные желтки – всего полезного, но как только они попадают в майонез, становятся ядом. Соль, которая в естественном виде содержится в мясе – нормально, а в майонезе – белая смерть. Сахар во фруктах полезен, а добавленный в майонез – ужас. Уксус в закрутках просто вкусно, а в майонезе – кара небесная", - с иронией написал Виктор.

Запрет ведет к срыву

Все дело в том, если вы запретите себе множество продуктов, вы будете постоянно срываться и переедать любимыми продуктами.

В каждом отдельном ингредиенте майонеза на самом деле нет ничего вредного.

Но помните, что, конечно, майонез очень калориен. В 100 граммах соуса содержится 621 калория. Но соблюдайте меру, как и во всем.

"Поэтому соблюдайте меру. Вся трагикомедия в том, что супер-мега полезное оливковое масло, в котором калорий гораздо больше (884ккал), люди щедро льют в салаты, ведь полезно. Логика следующая: если продукт полезен, чем больше я его в себя запихну – тем больше пользы получу. Убеждения, такие убеждения...", - написал эксперт.