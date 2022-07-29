Там немає нічого шкідливого: чому майонез варто виключити з "запрещьонкі"

Що такий майонез

"Майонез - це сума його складових: масло, яєчні жовтки, цукор, сіль, оцет, Емульгатори, стабілізатори, консерванти і т.д. Масло, особливо якесь екзотичне, на кшталт оливкової - щось дуже корисне. А ось в складі майонезу – фу, кака. Яєчні жовтки - всього корисного, але як тільки вони потрапляють в майонез, стають отрутою. Сіль, яка в природному вигляді міститься в м'ясі – нормально, а в майонезі – біла смерть. Цукор у фруктах корисний, а доданий в майонез – жах. Оцет в закрутках просто смачно, а в майонезі – кара небесна", - з іронією написав Віктор.

Заборона веде до зриву

Вся річ у тому, якщо ви забороните собі безліч улюблених продуктів, ви будете постійно зриватися і переїдати ними.

В кожному окремому інгредієнті майонезу насправді немає нічого шкідливого.

Але пам'ятайте, що, звичайно, майонез дуже калорійний. У 100 грамах соусу міститься 621 калорія. Але знайте міру, як і в усьому.

"Тому дотримуйтеся міри. Вся трагікомедія в тому, що супер-мега корисне оливкова олія, в якому калорій набагато більше (884 ккал), люди щедро ллють в салати, адже корисно. Логіка наступна: якщо продукт корисний, чим більше я його в себе запхати – тим більше користі отримаю. Переконання, такі переконання...",- написав експерт.