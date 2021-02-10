Ничего страшного, утрамбуется: соцсети о снеге в Киеве и ситуации на дорогах

Снег в Киеве, который окутал город в последние дни, осложнил работу общественного транспорта, людям стало сложнее добираться до работы, увеличилось количество ДТП. Но в сети не только жалуются на неочищенные дороги и тротуары, но и шутят (иногда довольно жестко) о ситуации в столице.
Мы собрали лучшие посты из Twitter о том, кто и как пытается искать в снежных сугробах не только негатив.
Фотожаба от "КиевСнег"
Некоторые даже сочиняет стихи. Вот один из них:
Падав сніг на поріг,
На собаку і на бліх,
На тролейбус і трамвай,
На 5G, і на wi-fi.
Падав він на дядю Гришу,
Тьотю Свєту й остальних
Дядь і тьоть. На зайця й мишу.
Падав тупо на усіх.
Падав сніг на тротуари,
На дороги і мости,
На дерева, суші-бари,
Шопінг-моли і кусти.
Падав сніг і на Хрещатик,
Й на Андріївський узвіз,
Де уже якийсь фанатик
Сноуборда бодро ніс.
Падав сніг без сну і втоми,
Й оддиха йому не тре.
Ржали ті, хто робе з дому
Над всіма, хто в офіс пре.
Добирались люди всюди,
Хто як хтів, точніше, міг:
На слонах, і на верблюдах...
Падав, падав, падав сніг!
Ми лопати взяли в руки -
Працювати нам не лєнь...
(Лєнь, насправді). Але, с*ка!
Сніг їб*шить третій день...
Но кроме шуток стоит обратить внимание и на подобные высказывания: "В принципе, этот неожиданный щедрый снег - классный тест на самоорганизацию. Хотя бы в пределах собственного двора".
Ранее мы писали, что из-за обильных снегопадов сложилась сложная ситуация на дорогах Киева - тротуары не чищены, транспорт опаздывает, люди жалуются.
Напомним, что видео со сноубордистами в центре Киева восхитило украинцев.