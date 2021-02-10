Нічого страшного, втрамбується: соцмережі про сніг у Києві і ситуацію на дорогах

Сніг у Києві, який окутав місто останніми днями, ускладнив роботу громадського транспорту, людям стало важче добиратися до роботи, побільшало ДТП. Але у мережі не лише бідкаються на непочищені дороги і тротуари, а й жартують (часом доволі жорстко) про ситуацію у столиці.
Ми зібрали кращі пости з Twitter про те, хто і як намагається шукати у снігових заметах не лише негатив.
Фотожаба від "КиївСніг"
Дехто навіть складає вірші. Ось один з них:
Падав сніг на поріг,
На собаку і на бліх,
На тролейбус і трамвай,
На 5G, і на wi-fi.
Падав він на дядю Гришу,
Тьотю Свєту й остальних
Дядь і тьоть. На зайця й мишу.
Падав тупо на усіх.
Падав сніг на тротуари,
На дороги і мости,
На дерева, суші-бари,
Шопінг-моли і кусти.
Падав сніг і на Хрещатик,
Й на Андріївський узвіз,
Де уже якийсь фанатик
Сноуборда бодро ніс.
Падав сніг без сну і втоми,
Й оддиха йому не тре.
Ржали ті, хто робе з дому
Над всіма, хто в офіс пре.
Добирались люди всюди,
Хто як хтів, точніше, міг:
На слонах, і на верблюдах...
Падав, падав, падав сніг!
Ми лопати взяли в руки -
Працювати нам не лєнь...
(Лєнь, насправді). Але, с*ка!
Сніг їб*шить третій день...
Але окрім жартів варто звернути увагу й на подібні висловлювання: "В принципі, цей несподіваний щедрий сніг - класний тест на самоорганізацію. Хоча би в межах власного двору".
Раніше ми писали, що через рясні снігопади склалася складна ситуація на дорогах Києва - тротуари не чищені, транспорт запізнюється, люди скаржаться.
Нагадаємо також, що відео зі сноубордистами в центрі Києва захопило українців.