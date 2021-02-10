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Нічого страшного, втрамбується: соцмережі про сніг у Києві і ситуацію на дорогах

Автор: Styler

Сніг у Києві, який окутав місто останніми днями, ускладнив роботу громадського транспорту, людям стало важче добиратися до роботи, побільшало ДТП. Але у мережі не лише бідкаються на непочищені дороги і тротуари, а й жартують (часом доволі жорстко) про ситуацію у столиці.

Ми зібрали кращі пости з Twitter про те, хто і як намагається шукати у снігових заметах не лише негатив.

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  • Я вчора в сніг впала, там і зникла (@hetmansha)
  • Сніг - то класно! Землю вкриває, вона в теплі, шкідників виморожує. Ви ж їсти любите? Хочете, щоб врожай був? То краще, щоб ви їли майбутній врожай, ніж шкідники, яких взимку мороз не виморозить? (@in4king)
  • С*ка. Знов сніг відкидати! Та скільки можна?! Чого з неба падає сніг, а не долари (@hopelessdura)
  • Ти забиваєш на проблему відсутності парковок, забиваєш на проблему хаотичного паркінгу, дозволяєш незаконні забудови на тисячі квартир, навколо яких все перетворюється в незаконний паркінг... А потім випав сніг - і ти кричиш, що техніка не може чистити через поганих людей, які напаркувались (@podilhappymeal)
  • Уявляю, як радісно біжать по сугробах на роботу ті, що скиглили "де той сніг, Новий рік та й без снігу..." (@EllySmitt)
  • Випав сніг сантиметрів 15, або, як кажуть мужики, сантиметрів 25 (@panas_ded)
  • Чистила півтори години сніг, відчуваю себе роботягою, але не відчуваю рук (@grumpy_tyrant)
  • Нічого страшного, сніг втрамбується!

Фотожаба від "КиївСніг"

Дехто навіть складає вірші. Ось один з них:

Падав сніг на поріг,
На собаку і на бліх,
На тролейбус і трамвай,
На 5G, і на wi-fi.

Падав він на дядю Гришу,
Тьотю Свєту й остальних
Дядь і тьоть. На зайця й мишу.
Падав тупо на усіх.

Падав сніг на тротуари,
На дороги і мости,
На дерева, суші-бари,
Шопінг-моли і кусти.

Падав сніг і на Хрещатик,
Й на Андріївський узвіз,
Де уже якийсь фанатик
Сноуборда бодро ніс.

Падав сніг без сну і втоми,
Й оддиха йому не тре.
Ржали ті, хто робе з дому
Над всіма, хто в офіс пре.

Добирались люди всюди,
Хто як хтів, точніше, міг:
На слонах, і на верблюдах...
Падав, падав, падав сніг!

Ми лопати взяли в руки -
Працювати нам не лєнь...
(Лєнь, насправді). Але, с*ка!
Сніг їб*шить третій день...

Але окрім жартів варто звернути увагу й на подібні висловлювання: "В принципі, цей несподіваний щедрий сніг - класний тест на самоорганізацію. Хоча би в межах власного двору".

Раніше ми писали, що через рясні снігопади склалася складна ситуація на дорогах Києва - тротуари не чищені, транспорт запізнюється, люди скаржаться.

Нагадаємо також, що відео зі сноубордистами в центрі Києва захопило українців.

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