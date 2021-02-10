Нічого страшного, втрамбується: соцмережі про сніг у Києві і ситуацію на дорогах

Я вчора в сніг впала, там і зникла (@hetmansha)

Сніг - то класно! Землю вкриває, вона в теплі, шкідників виморожує. Ви ж їсти любите? Хочете, щоб врожай був? То краще, щоб ви їли майбутній врожай, ніж шкідники, яких взимку мороз не виморозить? (@in4king)

С*ка. Знов сніг відкидати! Та скільки можна?! Чого з неба падає сніг, а не долари (@hopelessdura)

Ти забиваєш на проблему відсутності парковок, забиваєш на проблему хаотичного паркінгу, дозволяєш незаконні забудови на тисячі квартир, навколо яких все перетворюється в незаконний паркінг... А потім випав сніг - і ти кричиш, що техніка не може чистити через поганих людей, які напаркувались (@podilhappymeal)

Уявляю, як радісно біжать по сугробах на роботу ті, що скиглили "де той сніг, Новий рік та й без снігу..." (@EllySmitt)

Випав сніг сантиметрів 15, або, як кажуть мужики, сантиметрів 25 (@panas_ded)

Чистила півтори години сніг, відчуваю себе роботягою, але не відчуваю рук (@grumpy_tyrant)

Нічого страшного, сніг втрамбується!

Фотожаба від "КиївСніг"

Дехто навіть складає вірші. Ось один з них:

Падав сніг на поріг,

На собаку і на бліх,

На тролейбус і трамвай,

На 5G, і на wi-fi.

Падав він на дядю Гришу,

Тьотю Свєту й остальних

Дядь і тьоть. На зайця й мишу.

Падав тупо на усіх.

Падав сніг на тротуари,

На дороги і мости,

На дерева, суші-бари,

Шопінг-моли і кусти.

Падав сніг і на Хрещатик,

Й на Андріївський узвіз,

Де уже якийсь фанатик

Сноуборда бодро ніс.

Падав сніг без сну і втоми,

Й оддиха йому не тре.

Ржали ті, хто робе з дому

Над всіма, хто в офіс пре.

Добирались люди всюди,

Хто як хтів, точніше, міг:

На слонах, і на верблюдах...

Падав, падав, падав сніг!

Ми лопати взяли в руки -

Працювати нам не лєнь...

(Лєнь, насправді). Але, с*ка!

Сніг їб*шить третій день...

Але окрім жартів варто звернути увагу й на подібні висловлювання: "В принципі, цей несподіваний щедрий сніг - класний тест на самоорганізацію. Хоча би в межах власного двору".