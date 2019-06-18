Очень важный навык: Комаровский рассказал о развитии критического мышления у детей

Евгений Комаровский о развитии критического мышления у детей (фото: РБК-Украина)

Комаровский рассказал, какие игры помогут развить необходимый навык

Евгений Комаровский рассказал, что такое критическое мышление и как его можно развить с раннего возраста у ребенка. По словам доктора, данный навык можно приобрести посредством игр. Соответствующую публикацию эксперт разместил в Instagram.

"Критическое мышление - это очень важный навык. Оно дает возможность анализировать информацию и делать свои собственные выводы. То есть помогает принимать верные решения! Во взрослой жизни это окажется особенно полезным, учитывая, что информации (разной, в том числе и ложной) с каждым годом все больше", - отметил доктор.

Евгений Комаровский о развитии критического мышления у детей (фото: pixabay.com)

Первым делом, Комаровский советует попробовать игру под названием "Польза или вред". Для этого нужно выбрать какое-то явление природы или ситуацию, и по очереди перечислять в чём её польза, а затем - чем она может быть вредна. Со старшими школьниками можно обсудить правление какой-нибудь исторической личности, с детьми помладше - поговорить о явлении природы.

Таким образом можно научиться смотреть на ситуацию с нескольких сторон, анализировать её и подкреплять свои знания выводами.

⠀

Вторая игра, которую стоит опробовать, называется "Всё связано". Для начала нужно загадать два абсолютно разных предмета, а после постараться найти между ними как можно больше схожих черт. Это помогает узнавать о предмете что-то новое, исследовать его.

И третяя игра - "Закончи фразу". Сначала нужно придумать фразу, а после - посоревноваться в том, кто придумает больше ее окончаний. Данное упражнение научит выстраивать причинно-следственные связи. Помогает понять, что мир разнообразен, а у событий и явлений может быть масса причин.

Ранее Комаровский рассказывал о важных принципах семейного отдыха.

Мы писали о том, что Комаровский назвал, какая проблема с пищеварением детей является самой распространенной.

А также сообщали о том, что эксперт разрушил популярный миф о пустышках.