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Я ничего не боюсь! Лидер группы "Антитела" рассказал о покушении на свою жизнь


Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что за ним следили

На прошлой неделе на вокалиста группы "Антитела" Тараса Тополю, который также является молодежным послом ООН, было совершенно покушение. В нескольких метрах возле него сработал взрывпакет, когда он шел с аптеки. Об этом Тополя рассказал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером по адресу Парково-Сырецкая, 11. После происшествия музыкант сразу же вызвал полицию, которая осмотрела место взрыва и опросила всех свидетелей.

Тополя пояснил, что не стал рассказывать об этом инциденте сразу, чтобы не вносить деструктив в конструктивный процесс, который тогда уже начался. По его словам, ему сообщили, что определенные люди больше недели ведут за ним наблюдение и прослушивают телефон.

Тарас Тополя рассказал о покушении на свою жизнь (фото: instagram.com/antytila_official)

Он рассказал, что ему посоветовали для безопасности сбавить обороты в вопросах вакцины и медицины, потому что за этим стоят очень серьезные люди и они не хотят терять сотни миллионов гривен.

"На это хочу ответить: я ничего не боюсь! Ни физического давления, ни запугивания, ни, тем более, попыток дискредитировать мою репутацию", - заявил Тополя.

Он также отметил, что готов к публичным атакам, вбросу различных фейков, и попыткам связать его с какими-то заинтересованными лицами.

Тарас Тополя рассказал о покушении на свою жизнь (фото: facebook.com/taras.topolya)

Тополя требует, чтобы были выполнены необходимые действия по вакцинации военных в Демократической Республике Конго (ДР Конго). После этого он закроет для себя этот вопрос и будет заниматься творчеством в своей группе и деятельностью в рамках U-Report и UNICEF.

По его словам, вакцинация миротворцев от брюшного тифа, менингококковой инфекции и холеры перед отправкой в ДР Конго была действительно необходимой, но ее не сделали в силу определенных причин. За этот вопрос взялся Офис президента, который инициировал служебное расследование.

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