Я ничего не боюсь! Лидер группы "Антитела" рассказал о покушении на свою жизнь

На прошлой неделе на вокалиста группы "Антитела" Тараса Тополю, который также является молодежным послом ООН, было совершенно покушение. В нескольких метрах возле него сработал взрывпакет, когда он шел с аптеки. Об этом Тополя рассказал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером по адресу Парково-Сырецкая, 11. После происшествия музыкант сразу же вызвал полицию, которая осмотрела место взрыва и опросила всех свидетелей.

Тополя пояснил, что не стал рассказывать об этом инциденте сразу, чтобы не вносить деструктив в конструктивный процесс, который тогда уже начался. По его словам, ему сообщили, что определенные люди больше недели ведут за ним наблюдение и прослушивают телефон.

Тарас Тополя рассказал о покушении на свою жизнь (фото: instagram.com/antytila_official)

Он рассказал, что ему посоветовали для безопасности сбавить обороты в вопросах вакцины и медицины, потому что за этим стоят очень серьезные люди и они не хотят терять сотни миллионов гривен.

"На это хочу ответить: я ничего не боюсь! Ни физического давления, ни запугивания, ни, тем более, попыток дискредитировать мою репутацию", - заявил Тополя.

Он также отметил, что готов к публичным атакам, вбросу различных фейков, и попыткам связать его с какими-то заинтересованными лицами.

Тарас Тополя рассказал о покушении на свою жизнь (фото: facebook.com/taras.topolya)

Тополя требует, чтобы были выполнены необходимые действия по вакцинации военных в Демократической Республике Конго (ДР Конго). После этого он закроет для себя этот вопрос и будет заниматься творчеством в своей группе и деятельностью в рамках U-Report и UNICEF.

По его словам, вакцинация миротворцев от брюшного тифа, менингококковой инфекции и холеры перед отправкой в ДР Конго была действительно необходимой, но ее не сделали в силу определенных причин. За этот вопрос взялся Офис президента, который инициировал служебное расследование.

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