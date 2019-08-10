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Я нічого не боюся! Лідер гурту "Антитіла" розповів про замах на своє життя


Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що за ним стежили

Минулого тижня на вокаліста гурту "Антитіла" Тараса Тополю, який також є молодіжним послом ООН, було вчинено замах. В кількох метрах біля нього спрацював вибуховий пакет, коли він йшов з аптеки. Про це Тополі розповів на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався ввечері за адресою Парково-Сирецька, 11. Після події музикант одразу ж викликав поліцію, яка оглянула місце вибуху і опитала всіх свідків.

Тополі пояснив, що не став розповідати про цей інцидент відразу, щоб не вносити деструктив у конструктивний процес, який тоді вже почався. За його словами, йому повідомили, що певні люди більше тижня ведуть за ним спостереження і прослуховують телефон.

Тарас Тополя розповів про замах на своє життя (фото: instagram.com/antytila_official)

Він розповів, що йому порадили для безпеки зменшити обороти в питаннях вакцини та медицини, тому що за цим стоять дуже серйозні люди і вони не хочуть втрачати сотні мільйонів гривень.

"На це хочу відповісти: я нічого не боюся! Ні фізичного тиску, ні залякування, ні, тим більше, спроб дискредитувати мою репутацію", - заявив Тополя.

Він також зазначив, що готовий до публічних атак, вкидання різних фейків, і спроб пов'язати його з якимись зацікавленими особами.

Тарас Тополя розповів про замах на своє життя (фото: facebook.com/taras.topolya)

Тополя вимагає, щоб були виконані необхідні дії щодо вакцинації військових в Демократичній Республіці Конго (ДР Конго). Після цього він закриє для себе це питання і буде займатися творчістю в своїй групі і діяльністю в рамках U-Report і UNICEF.

За його словами, вакцинація миротворців від черевного тифу, менінгококової інфекції і холери перед відправкою в ДР Конго дійсно необхідною, але її не зробили в силу певних причин. За це питання взявся Офіс президента, який ініціював службове розслідування.

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