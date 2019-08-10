Я нічого не боюся! Лідер гурту "Антитіла" розповів про замах на своє життя

Минулого тижня на вокаліста гурту "Антитіла" Тараса Тополю, який також є молодіжним послом ООН, було вчинено замах. В кількох метрах біля нього спрацював вибуховий пакет, коли він йшов з аптеки. Про це Тополі розповів на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався ввечері за адресою Парково-Сирецька, 11. Після події музикант одразу ж викликав поліцію, яка оглянула місце вибуху і опитала всіх свідків.

Тополі пояснив, що не став розповідати про цей інцидент відразу, щоб не вносити деструктив у конструктивний процес, який тоді вже почався. За його словами, йому повідомили, що певні люди більше тижня ведуть за ним спостереження і прослуховують телефон.

Тарас Тополя розповів про замах на своє життя (фото: instagram.com/antytila_official)

Він розповів, що йому порадили для безпеки зменшити обороти в питаннях вакцини та медицини, тому що за цим стоять дуже серйозні люди і вони не хочуть втрачати сотні мільйонів гривень.

"На це хочу відповісти: я нічого не боюся! Ні фізичного тиску, ні залякування, ні, тим більше, спроб дискредитувати мою репутацію", - заявив Тополя.

Він також зазначив, що готовий до публічних атак, вкидання різних фейків, і спроб пов'язати його з якимись зацікавленими особами.

Тарас Тополя розповів про замах на своє життя (фото: facebook.com/taras.topolya)

Тополя вимагає, щоб були виконані необхідні дії щодо вакцинації військових в Демократичній Республіці Конго (ДР Конго). Після цього він закриє для себе це питання і буде займатися творчістю в своїй групі і діяльністю в рамках U-Report і UNICEF.

За його словами, вакцинація миротворців від черевного тифу, менінгококової інфекції і холери перед відправкою в ДР Конго дійсно необхідною, але її не зробили в силу певних причин. За це питання взявся Офіс президента, який ініціював службове розслідування.

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