Українська співачка потрапила в аварію: фото наслідків

Українська співачка SKYLERR (справжнє ім'я - Валерія Кудрявець) розповіла про неприємну ситуацію, яка з нею сталася. Зокрема, артистка поділилася, що потрапила в ДТП, і подробиці вона вже озвучила у своєму блозі.

Що з цього приводу написала зірка, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

SKYLERR розповіла про інцидент

"Ніч, окрім страшних обстрілів і постраждалих людей, була просто жахливою особисто для мене. Я бачу ваші повідомлення, бачу, що впізнаєте мою машину серед усіх тих десяти нічних ДТП у Києві", - зазначила Валерія.

"На жаль, ось так іноді не з твоєї вини відбуваються такі речі. Не знаю, чому саме в такий важкий робочий період для мене, я маю все це переживати, але як є. Як то кажуть, головне - жива і здорова", - також підкреслила знаменитість.

Співачка розкрила деталі аварії (фото: instagram.com/skylerr_official)

Про яку аварію йдеться

Ймовірно, Кудрявець мала на увазі масштабну ДТП, яка сталася на Набережній у столиці. Там зіштовхнулися близько 10 автівок. Є постраждалі, на місце приїжджали поліцейські та швидка.

Через аварію утворилися величезні затори, люди змушені були їхати дуже повільно. У мережі можна знайти відео з місця подій.

кадри з місця аварії на Набережній (фото: t.me/kievinfo_kyiv)

До слова, в липні Кудрявець повідомила про покупку нового автомобіля. Тоді вона ділилася, що придбала Porsche Macan 2021 року, вартість якого сягає майже 55 тисяч доларів. Співачка показувала кадри з автівкою, а також не приховувала радісних емоцій від дороговартісної покупки.

Валерія показувала нову автівку (Фото: instagram.com/skylerr_official)

Нагадаємо, Валерія була учасницею цьогорічного нацвідбору на "Євробачення-2024", проте відмовилася від подальшої участі. На цей крок вона наважилася на тлі збоїв у голосуванні в додатку "Дія", оскільки заявила, що результати вже не будуть чесними і прозорими.

Кудрявець стала популярною після випуску пісні "Вечорниці", яку виконала разом із гуртом "100лиця".