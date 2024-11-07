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Украинская певица попала в аварию: фото последствий

Четверг 07 ноября 2024 15:35
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Украинская певица попала в аварию: фото последствий SKYLERR (фото: instagram.com/skylerr_official)
Автор: Любовь Блажко

Украинская певица SKYLERR (настоящее имя - Валерия Кудрявец) рассказала о неприятной ситуации, которая с ней произошла. В частности, артистка поделилась, что попала в ДТП, и подробности она уже озвучила в своем блоге.

Что на этот счет написала звезда, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

SKYLERR рассказала об инциденте

"Ночь, кроме страшных обстрелов и пострадавших людей, была просто ужасной лично для меня. Я вижу ваши сообщения, вижу, что узнаете мою машину среди всех тех десяти ночных ДТП в Киеве", - отметила Валерия.

"К сожалению, вот так иногда не по твоей вине происходят такие вещи. Не знаю, почему именно в такой тяжелый рабочий период для меня, я должна все это переживать, но как есть. Как говорится, главное - жива-здорова", - также подчеркнула знаменитость.

Украинская певица попала в аварию: фото последствийУкраинская певица попала в аварию: фото последствийУкраинская певица попала в аварию: фото последствий

Певица вскрыла детали аварии (фото: instagram.com/skylerr_official)

О какой аварии идет речь

Вероятно, Кудрявец имела в виду масштабное ДТП, которое произошло на Набережной в столице. Там столкнулись около 10 автомобилей. Есть пострадавшие, на место приезжали полицейские и скорая.

Из-за аварии образовались огромные пробки, люди вынуждены были ехать очень медленно. В сети можно найти видео с места происшествия.

Украинская певица попала в аварию: фото последствийУкраинская певица попала в аварию: фото последствийУкраинская певица попала в аварию: фото последствийкадры с места аварии на Набережной (фото: t.me/kievinfo_kyiv)

К слову, в июле Кудрявец сообщила о покупке нового автомобиля. Тогда она делилась, что приобрела Porsche Macan в 2021 году, стоимость которого составляет почти 55 тысяч долларов. Певица показывала кадры с автомобилем, а также не скрывала радостных эмоций от дорогостоящей покупки.

Украинская певица попала в аварию: фото последствийУкраинская певица попала в аварию: фото последствийВалерия показывала новый автомобиль (Фото: instagram.com/skylerr_official)

Напомним, Валерия была участницей Нацотбора на "Евровидение-2024", однако отказалась от дальнейшего участия. На этот шаг она отважилась на фоне сбоев в голосовании в приложении "Дія", поскольку заявила, что результаты уже не будут честными и прозрачными.

Кудрявец стала популярной после выпуска песни "Вечорниці", которую исполнила вместе с группой "100лиця".

Тем временем Завальская из "Алиби" назвала реальную причину распада группы, в которой пела с родной сестрой.

Также вспомните, что стало с Владом Дарвином - звездой "Фабрики звезд", который хотел работать в Министерстве иностранных дел.

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