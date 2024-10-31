Не в ніч на 1 листопада. Астролог розсекретила справжню дату Хелловіну й відповіла, кому пощастить

Чому не всі свята зберегли свої справжні дати

"У прадавні часи було вираховано головні дати, які так чи інакше обігруються абсолютно в усіх великих духовних традиціях світу. Таких "універсальних" дат і градусів лише вісім. Усі символічні дії, що проводяться у цей час, відображають символізм вічного протистояння Світла та Темряви, Життя та Смерті. Але! Зараз у деяких з цих днів фіксовані дати, завдяки чому часто втрачається зв'язок з їх початковим астрологічним змістом", - наголосила Соловйова.

Чотири дати, пояснила астролог, це перші градуси кардинальних знаків. Це дві точки Рівнодення і дві - Сонцестояння. Фізичний сенс Сонцестоянь - мінімум і максимум сонячної енергії, але це, водночас, поворот до Світла чи Темряві.

У момент Рівнодення тривалість дня та ночі однакова. Це, зазначила Соловйова, середина шляху, екватор, рівновага Сил, але також і день, коли одна із Сил отримує певну перевагу.

Сонцестояння традиційно вважаються днями радості, веселощів та активних дій, тоді як Рівнодення призначені більше для духовних роздумів і самооцінки.

"Чотири інші найважливіші точки будь-якого року значно менш відомі, ніж Рівнодення та Сонцестояння. І даремно. Це мінімуми та максимуми прискорення, з якими наростає (або зменшується) сила Світла та Темряви, максимум їхнього потенціалу", - пояснила експерт.

Вони припадають на центральні, п'ятнадцяті градуси фіксованих знаків Зодіаку. І саме вони найбільше постраждали від неточностей календарів і дотримання традицій.

Справжня дата Хелловіну (колаж: РБК-Україна)

Коли насправді настає Хелловін

"Один з градусів фіксованого хреста потрапляє до Скорпіону. Символізм восьмого зодіакального принципу досить великий: це один із найокультніших, владних, похмурих і трансформуючих знаків. У цей час проводиться Самайн, відомий також як Листопадові свята, Свято смерті, Гелловін, День усіх святих, у регіонах Центральної Америки - День мертвих", - розповіла астролог.

"Це час, коли ми повинні проводжати прожиті роки, розуміючи, що тільки над одним у нашому житті ми не маємо влади - над смертю. Це час спогадів і пробачення, зречення та смиренності. Це пік наростання сили Ночі та Темряви. Вважається, що в цей період кордон між світами стоншується і духи предків можуть прийти додому до своїх нащадків", - додала вона.

За словами Соловйової, існують основні ритуали - розпалювання очищаючого від негативу вогню (багаття, безлічі свічок тощо), поминання мертвих та організація щедрого бенкету.

"На Хелловін не можна уникати участі у загальних веселощах: людина, яка "відкололася" від колективу, ризикує не перейти в новий тимчасовий цикл і "застрягти" в минулому. Не можна виходити за межі свого міста чи села, але дуже корисно прогулюватися на свіжому повітрі та медитувати на природі", - радить експерт.

Роль оберегів від злих духів раніше грали черепи, а зараз їх замінили гарбузи з вирізаними очима та ротом, які розміщуються навколо житла та біля входу до нього. І, звичайно, це сприятливий період для всіляких ворожінь, зауважила астролог

"Зараз Гелловін проводиться в ніч на 1 листопада, проте його справжній час - 6-8 листопада (залежно від конкретного року). У 2024 році Сонце переходить до 15-го градусу восьмого знаку Зодіаку 6 листопада, в 00:25 за київським часом", - розповіла Соловйова.

Найгостріше цю подію на фізичному та ментальному рівнях можуть відчувати люди, які народилися:

з 1 до 5 лютого

з 3 до 7 травня

з 5 до 9 серпня.

А отримати якийсь зиск з цього астроявища зможуть ті, хто народилися: