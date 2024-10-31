Останній Молодик осені залікує всі рани в серці трьох знаків Зодіаку. Прощайтеся з чорною смугою

Вже 1 листопада настане Молодик, останній цієї осені. І представникам трьох знаків Зодіаку гороскоп обіцяє дуже приємний сюрприз.

Кого ощасливить Молодий місяць у листопаді, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Collective World .

Стрілець

Довіртеся Молодику, він не завдасть вам шкоди. Ба більше, для вас ця подія буде по-справжньому доленосною. Ви можете попрощатися з усім, що приносить вам смуток.

Не бійтеся викреслювати зі свого життя людей, які розбили ваше серце. Молодий місяць дозволить вам залікувати всі рани та просто забути про минуле. А після цього на вас чекає грандіозний прорив.

Лев

Намагайтеся сповільнитися. Молодик змусить вас зменшити оберти та звертати увагу на дійсно важливі речі. У гонитві за щастям ви багато упускаєте, що сильно ранить тих, з ким ви близькі.

Крім цього, останнім часом ви могли відчувати не найприємніші емоції, пов'язані з проблемами у стосунках. І після Молодика ви зможете спалити всі мости, повністю позбавитися всього негативу.

Овен

Останній осінній Молодик змусить вас зробити непростий вибір. І спочатку вам здасться, що це небезпечно. Однак тільки так ви зможете забути про чорну смугу невдач, яка здавалася нескінченною.

Поставте себе на перше місце, бережіть свої почуття та не підпускайте надто близько людей, які тягнуть вас на дно. Будьте чесними та рішучими, це ваш головний ключ до успіху. Почніть насолоджуватися життям, а не просто задовольнятися малим.