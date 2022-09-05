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”Ни рыба ни мясо, испортила песню": Тина Кароль разозлила украинцев исполнением "Червоної калини”

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 18:51
”Ни рыба ни мясо, испортила песню": Тина Кароль разозлила украинцев исполнением "Червоної калини” Тина Кароль (фото: https://www.instagram.com/tina_karol/)
Автор: Styler

На днях украинская певица Тина Кароль представила новый миниальбом "LELEKA", в который вошли украинские народные песни в электронной аранжировке. Однако отзывы слушателей Кароль далеко не одобрительны.

Styler собрал самые яркие реакции соцсетей на музыкальные инновации Тины Кароль.

Альбом "LELEKA" был создан специально для показа коллекции от LEVER COUTURE в коллаборации с известным американским диджеем. В альбом вошло всего 3 песни. Среди них: "Chervona Kalyna", "Kolomyika" и "Outro".

В социальных сетях разразились настоящие споры по поводу новинок от исполнительницы. Но наибольшее возмущение вызвала новая версия гимна УСС "Ой у лузі червона калина".

Большинству пользователей не нравится такое осовременивание народных песен.

”Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини””Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини””Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини””Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини”

Вспоминали даже Юлию Санину, фронтвумен рок-группы "The Hardkiss", с которой Тина Кароль спела трек "Вільна".

”Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини”

В TikTok певицу сравнили с супругой Медведчука Оксаной Марченко, вспоминая ее обращение на турецком языке.

”Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини”

Также многим пользователям новый стиль исполнения Тины Кароль напомнил украинскую электро-фольк группу “Onuka”.

”Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини””Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини”

Некоторые пользователи даже попытались выделить новый музыкальный жанр.

”Ни рыба ни мясо, испортила песню&quot;: Тина Кароль разозлила украинцев исполнением &quot;Червоної калини”

Напомним, ранее Тина Кароль и другие украинские артисты давали благотворительный концерт в Алматы, однако не обошлось без скандала. Что произошло?

Также читайте о том, как Тина Кароль купила квартиру в Киеве для мальчика, который вел "Дневник ужасов" в Мариуполе.

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Тина Кароль
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