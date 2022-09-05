”Ни рыба ни мясо, испортила песню": Тина Кароль разозлила украинцев исполнением "Червоної калини”

На днях украинская певица Тина Кароль представила новый миниальбом "LELEKA", в который вошли украинские народные песни в электронной аранжировке. Однако отзывы слушателей Кароль далеко не одобрительны.

Альбом "LELEKA" был создан специально для показа коллекции от LEVER COUTURE в коллаборации с известным американским диджеем. В альбом вошло всего 3 песни. Среди них: "Chervona Kalyna", "Kolomyika" и "Outro".

В социальных сетях разразились настоящие споры по поводу новинок от исполнительницы. Но наибольшее возмущение вызвала новая версия гимна УСС "Ой у лузі червона калина".

Большинству пользователей не нравится такое осовременивание народных песен.

Вспоминали даже Юлию Санину, фронтвумен рок-группы "The Hardkiss", с которой Тина Кароль спела трек "Вільна".

В TikTok певицу сравнили с супругой Медведчука Оксаной Марченко, вспоминая ее обращение на турецком языке.

Также многим пользователям новый стиль исполнения Тины Кароль напомнил украинскую электро-фольк группу “Onuka”.

Некоторые пользователи даже попытались выделить новый музыкальный жанр.