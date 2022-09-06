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"Ні риба ні м'ясо": Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні "Ой у лузі червона калина"

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 18:51
"Ні риба ні м'ясо": Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні "Ой у лузі червона калина" Тіна Кароль (фото: www.instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Гаюк

Днями українська співачка Тіна Кароль презентувала новий мініальбом "LELEKA", до якого ввійшли українські народні пісні в електронному аранжуванні.

Однак відгуки слухачів Кароль далеко не схвальні.

Styler зібрав найяскравіші реакції соцмереж на музичні інновації Тіни Кароль.

Чому українцям не зайшла пісня

Альбом "LELEKA" був створений Тіною у колаборації з відомим американським діджеєм Мacro/micro спеціально для показу колекції від одного з українських дизайнерів.

До альбому увійшло всього лиш три пісні: "Chervona Kalyna", "Kolomyika" та "Outro".

У соціальних мережах вибухнули справжні суперечки з приводу новинок від поп-діви.

Та найбільше обурення викликала нова версія гімну Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина".

Більшості користувачів не сподобалося таке осучаснення народної пісні.

&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;

Дехто згадав Юлію Саніну, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, з якою Тіна Кароль заспівала трек "Вільна".

&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;

А у TikTok співачку взагалі порівняли із дружиною Віктора Медведчука Оксаною Марченко, згадуючи звернення ведучої турецькою мовою.

&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;

Також багатьом користувачам новий стиль виконання Тіни Кароль нагадав український електро-фольк гурт Onuka.

&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;

А деякі користувачі навіть спробували виокремити новий музичний жанр...&quot;Ні риба ні м'ясо&quot;: Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні &quot;Ой у лузі червона калина&quot;

Нагадаємо, що раніше Тіна та інші українські артисти давали благодійний концерт в Алмати, де не обійшлося без скандалу.

Також читайте про те, як Кароль купила квартиру в Києві для хлопчика, який вів "Щоденник жахів" у Маріуполі.

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Тіна Кароль
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