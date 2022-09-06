"Ні риба ні м'ясо": Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні "Ой у лузі червона калина"
Днями українська співачка Тіна Кароль презентувала новий мініальбом "LELEKA", до якого ввійшли українські народні пісні в електронному аранжуванні.
Однак відгуки слухачів Кароль далеко не схвальні.
Styler зібрав найяскравіші реакції соцмереж на музичні інновації Тіни Кароль.
Чому українцям не зайшла пісня
Альбом "LELEKA" був створений Тіною у колаборації з відомим американським діджеєм Мacro/micro спеціально для показу колекції від одного з українських дизайнерів.
До альбому увійшло всього лиш три пісні: "Chervona Kalyna", "Kolomyika" та "Outro".
У соціальних мережах вибухнули справжні суперечки з приводу новинок від поп-діви.
Та найбільше обурення викликала нова версія гімну Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина".
Більшості користувачів не сподобалося таке осучаснення народної пісні.
Дехто згадав Юлію Саніну, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, з якою Тіна Кароль заспівала трек "Вільна".
А у TikTok співачку взагалі порівняли із дружиною Віктора Медведчука Оксаною Марченко, згадуючи звернення ведучої турецькою мовою.
Також багатьом користувачам новий стиль виконання Тіни Кароль нагадав український електро-фольк гурт Onuka.
А деякі користувачі навіть спробували виокремити новий музичний жанр...
Нагадаємо, що раніше Тіна та інші українські артисти давали благодійний концерт в Алмати, де не обійшлося без скандалу.
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